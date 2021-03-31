Ahmed Arif'in Sur'daki yıkık evi belgeselle ortaya çıktı

Hasretinden Prangalar Eskittim, Karanfil Sokağı, Otuzüç Kurşun, Uy Havar, Leylim Leylim isimli şiirleriyle tanınan şair Ahmed Arif’in Diyarbakır’daki evinin yıkıldığı ortaya çıktı.

Hayattayken yayımlanan tek şiir kitabı "Hasretinden Prangalar Eskittim" ile şiirde büyük etki yaratan şair Ahmed Arif’in hayatı belgesel film oldu.



Yönetmenliğini gazeteci Dilek Gül’ün yaptığı belgesel filmde, Ahmed Arif’in oğlu Filinta Önal dahil şairin hayatında özel yer edinmiş isimler ve edebiyatı üzerine araştırma yapanların anlatımları yer alıyor.



Aynı zamanda filmde Ahmed Arif’in hayatının geçtiği kentler, okuduğu okullar hatta gözaltında işkence gördüğü yerlerin çekimleri de var.

Sur'un içinde kalan evi yıkılmış

"Ahmed Arif’in Hasreti" isimli filmde yıkılan Sur’un içinde kalan Ahmed Arif’in doğduğu evin son hali de görüntülendi.

Etrafı tamamen yıkılan Fatih Paşa Mahallesi, Yağcı Sokak, 7 No’lu adresindeki Ahmed Arif’in evinin bir kısmı yıkılmışken, bir kısmı hâlâ ayakta.

Ünlü şair Amed Arif’in şiirlerini çıplak sesle okuduğu ilk orjinal kayıtların da yer aldığı belgeselin müziği Metin Kemal Kahraman’a ait.



Ahmed Arif’in Hasreti belgesel filminin ilk gösterimi şairin 30. ölüm yıldönümünde 2 Haziran’da Diyarbakır Forum Sineması’nda yapılacak.

Şair Ahmed Arif