Ahmed Adnan Saygun ölümünün 30. yılında anılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk besteciliğinin öncüsü, eğitmen şef Ahmed Adnan Saygun’u ölümünün 30. yılında adını yaşattığı sanat merkezinde anacak. Gecede Saygun’un öğrencisi Gülsin Onay da konser verecek. Konser Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından ve İzmir Tube’dan canlı yayınlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 27 Aralık 2008’de hizmete açtığı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), adını aldığı Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk besteciliğinin öncüsü, eğitmen ve şef Ahmed Adnan Saygun’u 30. ölüm yıldönümünde anıyor.



Öğrencisi Gülsin Onay’ın vereceği konserle taçlanacak anma programında bestecinin eserlerine yer verilecek. Konser öncesi hocasıyla ilgili anılarını da anlatacak olan Onay, Saygun’la çalıştığı piyano repertuarının önemli eserlerini de çalacak.



Çok sayıda öğrenci yetiştiren Ahmed Adnan Saygun anısına düzenlenecek çevrim içi konser 6 Ocak 2021’de saat 20.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Türkiye'nin en nitelikli sanat merkezlerinden biri

29.500 mekrekarelik toplam alana sahip olan AASSM, 1133 kişilik büyük salon, 243 kişilik küçük salon, 5 adet sergi salonu ve açık alan etkinlerine de uygun yapısıyla kısa süre içinde Türkiye’nin en nitelikli sanat merkezlerinden biri haline geldi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin prestij projelerinden olan AASSM, özel vinçlerle hareket eden ses sistemleri, zeminden havalandırması ve asansörlü orkestra çukuru gibi teknik özelliklerin estetikle birleştiği, Avrupa standartlarında hizmet veren bir merkez.



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve kentin kültür-sanat yaşamına çok farklı renkler getiren Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin akustik projesi Sidney Opera Evi ve Londra Kraliyet Opera Binası projelerini de tasarlayan ARUP firması tarafından gerçekleştirildi.



Sahnenin önünde yer alan asansörlü bölüm, sahneye kazandırdığı farklı fonksiyonlarla salonun kullanım zenginliğine katkıda bulunuyor. Ayrıca engelli vatandaşların unutulmadığı merkez, gerek sanatseverlerin, gerekse engelli sanatçıların her mekana rahatlıkla ulaşabilecekleri şekilde tasarlandı.

Ahmed Adnan Saygun kimdir?

Ahmed Adnan Saygun 7 Eylül 1907 tarihinde İzmir'de doğdu. Klasik batı müziğinde yapıtlar verdi. Müzik eğitimcisi ve budun müzik bilimcisi Saygun, Türkiye’nin "Devlet Sanatçısı" unvanı alan ilk isimdir.



Türk müzik tarihinde Türk Beşleri olarak anılan bestecilerden birisidir. İlk Türk operasının bestecisidir. Cumhuriyet Dönemi Türk müziğinin en çok seslendirilen eserlerinden "Yunus Emre Oratoryosu" en önemli yapıtıdır. Sanatçı 6 Ocak 1991’de hayatını kaybetti.