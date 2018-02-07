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Yaşam

'Ahlaksız' diyerek kapatmışlardı; o reklam değişti

Reklamdan manken çıkarılarak sadece sütyen konuldu

07 Şubat 2018 21:19

Kayseri'de, kent merkezindeki otobüs duraklarında 2 beden küçülten sütyen reklamına, Yedi Hilal Gençliği isimli grubun tepkisinin ardından, reklam bugün değiştirildi. Reklamda, manken kaldırılarak sadece sütyenin olduğu bir görsel duraklara yerleştirildi.

TIKLAYIN-Otobüs duraklarındaki sütyen reklamını 'ahlaksız' diyerek kapattılar

Kayseri kent merkezine özellikle otobüs duraklarına yerleştirilen sütyen reklamı tartışmaları da beraberinde getirdi. Yedi Hilal Gençliği isimli bir grup, 'Gözünü kiraya verme, gözlerimiz esir' gibi sözlerin yazılı olduğu afişlerle reklamı kapatmıştı. 

Sütyen firması adına açıklama yapan Figen Özcan, şaşırdıklarını belirterek, “Türkiye çaplı çalışıyoruz her ilimizde reklam veriyoruz. Sadece Kayseri’ye özel bir durum olmadığı için reklamları vermeye devam edeceğiz. Ahlak dışı olduğunu düşünmüyoruz. Bu yapılan protestoları da saçma buluyoruz” demişti.

Ancak reklam, bugün görselinden manken çıkarılıp sadece sütyen koyularak otobüs duraklarına koyuldu. (DHA)

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