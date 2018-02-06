Otobüs duraklarındaki sütyen reklamını 'ahlaksız' diyerek kapattılar

Kayseri'de otobüs duraklarındaki sütyen reklamı, Yedi Hilal Gençliği isimli bir grubun üyeleri tarafından 'ahlaksız' bulunarak 'Gözünü kiraya verme, gözlerimiz esir' yazılı afişlerle kapatıldı. Sütyen firması yetkilileri ise ahlak dışı olduğunu düşünmediklerini belirttikleri reklama tepkiyi saçma bulduklarını söyledi.

Kayseri kent merkezine özellikle otobüs duraklarına yerleştirilen sütyen reklamı, Yedi Hilal Gençliği isimli bir grup tarafından 'Gözünü kiraya verme, gözlerimiz esir' yazılı afişlerle kapatılıp, Büyükşehir Belediyesi de göreve çağrıldı.

Sütyen firması adına açıklama yapan Figen Özcan, şaşırdıklarını belirterek, “Türkiye çaplı çalışıyoruz her ilimizde reklam veriyoruz. Sadece Kayseri’ye özel bir durum olmadığı için reklamları vermeye devam edeceğiz. Ahlak dışı olduğunu düşünmüyoruz. Bu yapılan protestoları da saçma buluyoruz” dedi.



Yedi Hilal Gençliği isimli grup ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin reklam yönetmeliğinde ahlaka aykırı reklamların yayınlanmayacağına dair maddelerin olduğunu belirterek, bu reklamın tamamen kaldırılmasını istedi. (DHA)