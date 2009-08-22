Ah süperstar aacayipsin

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda 6 bin hayranının karşısına çıkan Ajda Pekkan, hem şarkıları hem kostümleri hem de şovuyla büyük beğeni topladı. Gecenin sürprizi ise Tarkan oldu. İşte konserden notlar:



- Süperstar sahneye beyaz mini, alt kısmı tülden oluşan bir elbise ve yüz maskesi ile çıktı. Sahnedeki kırmızı halıdan yürüyen Pekkan, yıllardır kendisini takip eden gazetecileri de sahneye alarak ilk şarkısını gazetecilerin arasında seslendirdi.



- Pekkan bir ara tek tarafında askısı olmayan beyaz kostümünün azizliğine uğradığını zannederek, sahnede panik yaşadı. Tecrübeli sanatçı dans ederken, hızlı bir refleks hareketi ile elbisesinin göğsünü düzeltti. Seyirciler farkında olmasa da, hareketi ve suratındaki şaşkınlık kameralara yansıdı.



- Güzelliğinin formülünü şöyle açıkladı: Alkışlarınız en güzel detox, şarkılara eşlik etmeniz en zengin vitamin kürü. Bunların yanı sıra biraz da spor, o kadar.



- Pekkan tam ’Kimler Geldi, Kimler Geçti’şarkısına girecekken Tarkan sahnede belirdi. Siyah pantolon, beyaz gömlek giyen, siyah-beyaz kravat takan Tarkan, şarkının girişini söyleyen Açıkhava’yı dolduran binlerce izleyici ayakta alkışlamaya başladı.



- Şarkının sonunda Tarkan, “Süperstarım” diye hitap ettiği sanatçıya “Kimler geldi, kimler geçti. Bir Ajda Pekkan gelmedi, gelmez de” dedi. Pekkan ise bu jeste “En çok takdir ettiğim, hep beraber olmak istediğim kişi. Söylemeye gerek bile yok. İşte Tarkan’ sözleriyle karşılık verdi.



- Tarkan, ” Süperstarın konseri olacağını biliyordum. Geçerken uğramış gibiyim. Kıyafetiniz süper. Ben de süperstarımın yanında şık olmalıyım diye kıyafet seçiminde çok zorlandım “ dedi. Pekkan da ” Ben uzun elbise giymiyorum artık. Yeni model yarattım ayağımın sakatlığından “ deyince Tarkan da ” Doktor benim de dizim sakat, beni de böyle giydirin “ dedi. Süperstar bunun üzerine ” İkimiz de sakat ve gazi gibiyiz “ diye espri yaptı.



- Tarkan ve Ajda daha sonra karşılıklı dans ederek ” Şıkıdım “ şarkısını söyledi. Tarkan ’Kız hepsi senin mi’diye Pekkan’ın etrafında dönerken şarkısının nakaratını da ”Ah süperstar aacayipsin“ olarak değiştirdi. Şarkının sonunda da Pekkan’ı kucaklayarak elini öptü ve ’Büyük hayranınızım gerçekten’ dedi.