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Yaşam

'Ah güzel İstanbul'; 43 yıl önce 'müstehcen' deyip saldırdılar, bugün fidanlarla 'üstünü örttüler'

Tepkiler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler heykelin üzerindeki fidanları kaldırdı

28 Ekim 2017 13:01

Milli Selamet Partisi'nin 1973'te 'müstehcen' olduğunu öne sürerek, Yıldız Parkı'na taşıdığı, 'Ah Güzel İstanbul' heykelinin üzerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce fidanlarla örtüldüğü ortaya çıktı. Posta'nın haberine göre, yetkiler, heykelin ailelerin şikâyeti üzerine fidanla örtüldüğünü söyledi.

Necmettin Erbakan'ın 1973'te “Heykel derhal sökülmelidir” dediği 'Ah Güzel İstanbul' heykeli 43 yıldır sürgünde. Fidanın üzerinin örtülmesine tepki gösteren bazı vatandaşlar sosyal medyada da kampanya başlattı.

Tepkiler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler heykelin üzerindeki fidanları kaldırdı.

 

43 yıldır 'müstehcen' sürgünü

 

Müstehcen olduğu gerekçesiyle İstanbul’un Karaköy ilçesinden Beşiktaş’taki Yıldız Parkı’nın ücra bir köşesine sürgüne gönderilen “Ah Güzel İstanbul” heykelinin heykeltıraşı Gürdal Duyar, eserinin özgürlüğe kavuştuğunu göremeden 19 Nisan 2004’te yaşamını yitirmişti.

Cumhuriyetin 50. yılı kutlamaları kapsamında 1973 yılında heykeltıraş Gürdal Dayar’dan, Karaköy Meydanı’na dikilmek üzere İstanbul’u anlatan bir heykel yapması istenmişti. Duyar, İstanbul’u, hafifçe geriye doğru uzanmış çıplak bir kadın heykeliyle tanımlamıştı. Heykel, Mart 1974’te, kutlama komitesi tarafından Karaköy Meydanı’na hâkim bir yere dikilmişti.



Balyoz ve çekiçle söküldü


CHP-MSP koalisyon hükümetinin yeni kurulduğu bir dönemde yapılan “Güzel İstanbul” heykeli “müstehcen” bulundu ve tartışmalara neden oldu. Özellikle koalisyon ortağı MSP heykelin kaldırılmasını istedi.

Tartışmaların büyümesi üzerine heykel 43 yıl önce bir gece yarısı balyoz ve çekiç darbeleriyle yerinden söküldü Yıldız Parkı’na konuldu.

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