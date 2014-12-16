Adana'da IŞİD’e karşı mücadele ederken hayatını kaybeden Sibel Bulut için taziye çadırı kuranlara müdahale sırasında polisin slogan atmaması için iki eliyle ağzını yırtarcasına açarak, susturmaya çalıştığı üniversitesi öğrencisi Cebrail Günebakan, "O fotoğraf tüm yaşadıklarımızın özetidir" diye konuştu.

Eylem sırasında gözaltına alınan 11 zanlı sevk edildikleri cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Adana Adliyesi önünde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Cebrail Günebakan,"Benim veya toplantıdaki arkadaşlarımızın yaşadığı, tekil bir olay değildir. AKP hükümetinin 'İç Güvenlik Paketleri' adı altında halkı sokağa çıkarmama anlayışının ürünüdür" dedi.

'Ağzımızı da yırtsalar sokağa çıkacağımızı haykırıyoruz'

Adana polisinin burada AKP hükümetinin bu politikalarının yürütücüsü olduğunu ifade eden Günebakan, "Konuşturmak ve sokağa dahi çıkarmak istemiyorlar. Ağzımızı da yırtsalar, türlü işkencelere de tabii tutsalar inatla sokağa çıkacağımızı haykırıyoruz. Biz sokakta halkların özlemini ve taleplerini dile getirmekten hiçbir zaman çekinmedik, çekinmeyeceğiz de." şeklinde konuştu.

'Biliyorsunuz, bunlar işkenceyi çok seviyor'

Polisin gözaltına alma yöntemine dair soruyu cevaplandıran Günebakan, şunları söyledi: "O anda ciddi bir kaba dayak işkencesiyle gözaltına alındık. Adana'daki amirlerden biriydi, o arkası dönük olan. Suç duyurusunda bulunduk. Teşhis de edeceğiz o kişiyi. 'İşkenceye son' sloganı attığım için. Biliyorsunuz bunlar işkenceyi çok seviyorlar 'İşkenceye son' söylemimize tahammülleri yok. Direk iki elini ağzıma sokarak, ağzımı yırtmaya yönelik bir hareket yaptı ve yırttı da. Şu anda ağzımda bir yırtık var. Olay anı budur."

'Tek şiddet gören ben değilim'

İki gün boyunca 'kaba dayak, ters kelepçe' gibi işkencelere maruz kaldıklarını ileri süren Günebakan, bazı arkadaşlarının başka işkencelerle de karşılaştığını savundu. Günebakan, iddialarını şu şekilde sürdürdü: "İki gündür Adana Emniyeti işkence yapıyor. Neredeyse Çevik Kuvvet polislerinin tamamıyla muhatap olduk. Vücutlarımız ezikler içerisinde. AKP hükümetinin bu sokağı hazmedemeyen politikalarıdır. Cumhurbaşkanının, Başbakanın çıkıp polise sınırsız yetkiler vererek, sosyalistleri, devrimcileri, yurtseverleri tehdit etmesidir. Özgüven buluyorlar kendilerinde. Bunun sağlayıcıları kesinlikle AKP hükümetidir. Bana benzemiyor o fotoğraf. Dediğim gibi aslında işkencenin özeti, iki gündür yaşadıklarımızın. O fotoğraf tüm yaşadıklarımızın özetidir. Tek şiddet gören ben de değilim. Gözaltına alınan 11 kişide ciddi ezilmeler ve darplar var. Hepimizin durumu aynı."

15 Aralık'ta İnönü Parkı'nda Kobani'de IŞİD'e karşı savaşırken ölenler için çadır açmak isteyen gruba polis izin vermemiş ve 11 kişi gözaltına alınmıştı.