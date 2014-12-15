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Polisten yeni gözaltı yöntemi!

Adana'da IŞİD’e karşı mücadele ederken hayatını kaybeden Sibel Bulut için taziye çadırı kuranlara polis müdahale etti

15 Aralık 2014 18:10

Adana'da dinlenme parkına, Kobanê'de IŞİD'e karşı savaşırken ölenler için taziye çadırı kurmak isteyenlere polis müdahale etti. Çıkan arbedede 2'si kadın, 12 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, kent merkezindeki İnönü Parkı'nda öğlen saatlerinde toplanan 12 kişilik grup, 12 Aralık'ta Suriye'nin Kobanê kentinde IŞİD'e karşı savaşırken hayatını kaybedenler için taziye çadırı kurmak istedi.

Zabıta ekipleri, eylemcilerin kurmaya devam ettiği çadırı almaya çalışınca arbede çıktı. Bunun üzerine müdahale eden Çevik Kuvvet polisi, 2'si kadın 12 kişiyi sert bir şekilde gözaltına aldı.

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