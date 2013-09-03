Ağzıyla duyan kurbağa: Gardiner's Seychelles



Bilim insanları, dünyanın en küçük amfibi canlılarından biri olan Gardiner's Seychelles kurbağasının sesi ağzını kullanarak algıladığını tespit etti.

Uzunluğu 1.2 santimetrenin üzerine çıkmayan Gardiner's Seychelles (Sooglossus gardineri) kurbağasının, son derece ufak boyutundan daha ilginç bir özelliğe sahip olduğu ortaya çıktı. Yeni bir araştırma, kulak zarı ve orta kulağı bulunmayan canlının sesleri algılayabildiğini gösterdi.

Memelilerde olduğu gibi kulakları bulunmayan kurbağa türleri, kulak zarlarını doğrudan derileri üzerinde bulunduruyor ve kıkırdaksı yapı sayesinde duyabiliyorlar. Ancak Gardiner's Seychelles kurbağası deri üzerinde kulak zarı bulundurmuyor olmasına rağmen duyabiliyor.

Fransa’nın birçok üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmada, Gardiner's Seychelles kurbağalarının, diğer kurbağaların seslerine nasıl tepki verdikleri gözlemlendi. Yapılan ses kayıtlarında, kurbağaların sesleri algılayabildiği anlaşıldı.

Kulak zarı yerine ağzını kullanıyor

X-ray görüntüleri, kurbağanın ne kemikleriyle (çene kemikleriyle yaptığımız gibi) ne de kaslarıyla ses çıkardıklarını gösterdi. Bunun üzerine bir simülasyon hazırlayan araştırmacılar, kurbağanın sesleri kafatasındaki bir oyukta bulunan ve yankı yapan sesleri algılayan iç kulağa ağzıyla iletip iletmediğini inceledi. Sonuçlar, küçük kurbağanın ağzı sayesinde duyabildiğini gösterdi.

Bozuk para büyüklüğündeki kurbağa böylece, kulak zarıyla değil ancak ağzıyla duyan kurbağa olarak kayıtlara geçti.

Yine de Gardiner's Seychelles kulak zarı olmadan duyabilen ilk kurbağa değil. Bilim insanları, 2001 yılında akciğerleri sayesinde duyabilen bir kurbağa türü keşfetmişti.

Evrimden uzak kaldı

Popular Science sitesinin haberine göre, kulağın evrimi, antik süper kıta Gondwana’nın parçalanmasına kadar uzanıyor. Bilim insanları, kurbağaların bugün Madagaskar’ın açıklarındaki Şeysel adalarında izole kaldıkları için milyonlarca yıl değişmeden kaldığını düşünüyor.

Gardiner's Seychelles üzerinde yeni bilgiler ederek, bilim insanları Gondwana’da yaşamış olan canlılar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve modern hayvanlara kıyasla nasıl bir evrim süreci geçirdiklerini anlamak istiyor.