AGÜ Mimarlık öğrencileri kerpiç tuğla üretti

KAYSERİ, (DHA)- ABDULLAH Gül Üniversitesi (AGÜ) Mimarlık Bölümü ikinci sınıf öğrencileri, kerpiç tuğlalar üretti.

Kerpiç atölyesi ve çalıştay, \'ARCH 221 Elements & Components 1\' ve \'Lecture Free Week\' dersleri ve etkinliği kapsamında \'Adobe Construction Workshop.01: adobe bricks for a cat shelter\' adıyla düzenlendi. AGÜ Mimarlık Fakültesi Ar-Ge Projeleri Geliştirme Danışmanı ve Ziyaretçi Öğretim Üyesi Dr. Buket Metin, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı\'ndan Abdurrahman Tekin ve Mimarlık Fakültesi\'nden Uzman Mehmet Gören’in malzeme ve ekipman temini sürecinde destekledikleri etkinlik, üniversitenin serasında gerçekleştirildi. Birbiri ile ilişkili üç çalıştaydan ilki olan etkinlik kapsamında öğrenciler, kendilerine verilen kerpiç reçetesini ve yönergeleri izleyerek gruplar halinde çok sayıda kerpiç tuğla üretti. Ders içeriği ile uyumlu olacak şekilde güz dönemi boyunca gerçekleştirilmesi planlanan çalıştaylar serisinin devamında, üretilen tuğlalarla bir kedi kulübesinin duvarları inşa edilecek, ardından çatı yapılacak. Etkinlikler güz dönemi sonunda tamamlanacak.



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