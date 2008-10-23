Ağrı'da göstericilerle polis çatıştı

Abdullah Öcalan'a kötü muamele yapıldığı iddiaları üzerine 20 Ekim günü Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde DTP'nin düzenlediği izinsiz gösteri sırasında kalbine isabet eden kurşunla ölen çoban 26 yaşındaki Ahmet Özkan, miting gibi törenle toprağa verildi. Cenaze töreni bölücü terör örgütünün gösterisine dönüşürken, mezarlık dönüşü güvenlik kuvvetlerine taşlarla saldırıldı. Bu arada polis kamerası kayıtlarında, evli ve bir çocuk babası çoban Ahmet Özkan'ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.



Doğubayazıt'ta geçen pazartesi günü Büyük Ağrı Caddesi'nde DTP'nin düzenlediği izinsiz yürüyüş sırasında çoban Ahmet Özkan, kalbine isabet eden tek kurşunla ağır yaralandı. Önce yakınında bulunan 4 genç tarafından karga tulumba taşınan ve daha sonra seyyar satılcıların kullandığı el arabasıyla 200 metre mesafedeki Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne götürülen Özkan, kurtarılamadı.



Son görüntüleri polis kamerasında



Takım elbisesi renkli kazağı ile dikkat çeken Ahmet Özkan'ın son görüntüleri, polis kamerası kayıtlarında ortaya çıktı. Yürüyüş yapmak istediklerini belirten Doğubayazıt Belediye Başkanı DTP'li Mukaddes Kubilay ile Ağrı Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Çoban'ın konuşması sırasında ekrana giren Özkan'ın ön safta bulunduğu görüldü. Başkan ile Emniyet Müdür yardımcısı arasındaki diyaloğu dikkatle dinleyen, arada bir yanındakilerle konuşan Özkan'ın sonlara doğru kaşlarını çattığı gözlendi.



Çoban için saygı duruşu



Otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürülen cenaze, bugün saat 05.00 sıralarında Doğubeyazıt'a getirildi. Belediye gasilhanesine konulan cenaze, saat 09.30 sıralarında Doğubeyazıt Belediyesi'ne ait cenaze arabasıyla Büyük Ağrı Caddesi'ndeki DTP ilçe binası önüne getirildi. DTP Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve DTP Doğubayazıt Belediye Başkanı Mukaddes Kubilay'ın da katıldığı törende, bir partili ``Şehidimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağız'' dedi. Saygı duruşunun ardından gözyaşlarını tutamayan çobanın kızkardeşi Gülnaz Özkan, Kürtçe ağıtlar yaktı. Gülnaz Özkan, ``Kardeşimin katillerini bulun'' diye bağırdı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törende, Abdullah Öcalan'ın posterleri ve terör örgütünün amblemini ve renkleri taşıyan flamalar açıldı. `AKP vekilleri, Kürt halkının katilleri', `Şehidimizi unutmayacağız' yazılı dövizlerin taşındığı törende, `Katil devlet, katil polis', `İmralı'ya selam olsun', `Serok Apo, biji Apo' sloganları atıldı.



1500 polis önlem aldı



Törene katılanlar cenazeyi omuzlarda taşıyarak ara sokaklardan İshakpaşa Sarayı yolu üzerinde bulunan İlçe mezarlığına doğru yürüyüşe geçti. Tabutun üzerine için sarı, kırmızı ve yeşil örtü atıldı. Törene katılanlar, geçiş yolu üzerindeki Nuh Otel'in önünde Türk Bayrağı asılı direği salladı. Gençlerin bu hareketine bazı DTP'liler engel oldu.

Cenaze töreni sırasında, Ağrı Emniyet Müdürü Sabri Durmuşlar'ın yönetiminde Erzurum, Iğdır, Ağrı'dan gelen bin 500 polis önlem aldı. Geniş güvenlik önlemleri dikkat çekerken polis, bazı cadde ve sokaklarda geçiş yapılmasını önlemek için barikatlar kurdu. Doğubayazıt'ta yaşanan olaylardan sonra medyada çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu ileri süren bazı gençler, basın mensuplarına sözlü olarak sataştı. Tepkilerin giderek artması üzerine basın mensupları cenaze töreninin mezarlıktaki bölümünü izlemedi.



Mezarlık dönüşü taş yağmuru



Cenazenin ilçe mezarlığında toprağa verilmesinden sonra dönüşe geçen grup, saat 11.25'de güvenlik kuvvetlerini taş yağmuruna tuttu. Bunun üzerine polis göstericilere biber gazı sıktı. Biber gazından olayları görüntülemek isteyen basın mensupları da etkilendi. Göstericiler, FEM Dershanesi ve CHP İlçe Başkanlığı binasını da taşladı. Doğubayazıt ilçe merkezinde beş ayrı noktada barikat kuran polis, göstericilerin üzerine fazla gitmedi. Grup çöp kutularını, iş merkezleri önündeki reklam panoları devirerek DTP ilçe başkanlığı önüne gitti. Bu arada yüzleri maskeli olan göstericilerin `PKK, biji Kürdistan' yazılı pankratlar açmaları dikkat çekti. Gösteriler devam ederken Jandarma komando birlikleri hazır kıta olarak bekletildi.



Kepenkler açılmadı



Bir süre sonra olaylar yatıştı. Törene katılanlar kendiliğinden dağıldı. İlçede cenaze nedeniyle kepenkler açılmadı.





