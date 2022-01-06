Ağrı şikâyetiyle hastaneye gitti, karnından 3 kilo böbrek tümörü çıkarıldı

Çanakkale'de, ağrı ve idrarda kanama şikâyetiyle gittiği hastanede ameliyata alınan Fatma Koç'un (68) karnından 15 santimetre çapında, 3 kilo ağırlığında böbrek tümörü çıkarıldı.



21 Aralık 2021'de, ağrı ve idrarda kanama şikayetiyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne giden Fatma Koç, kendisinde böbrek tümörü teşhis edilmesi üzerine ameliyata alındı. Op. Dr. Mahir Seyrek ve Op. Dr. Ali Turunç tarafından gerçekleştirilen 3 saatlik operasyonla, Fatma Koç'un karnından 15 santimetre çapında ve 3 kilo ağırlığında böbrek tümörü çıkarıldı.

Sağlığına kavuşan Fatma Koç, 3 Ocak'ta taburcu edildi. (DHA)