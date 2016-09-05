Ağrı şikayetiyle doktora gitti; kulağından örümcek çıktı!

Kulağında hissettiği ağrı sebebiyle Özel Akhisar Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniğine ailesi ile başvuran 8 yaşındaki Kenan Ege Bal’ın kulağından canlı bir örümcek çıktı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kulak ağrısı sonucu hastaneye giden çocuğun kulağından canlı bir örümcek çıktı. Doktora kulak ağrısı şikayetiyle gittiğini kaydeden 8 yaşındaki Kenan Ege Bal, “Köyde tarlaya gitmiştik ve o gece tarlada yattık. Gece uyurken birden kulağımda şiddetli bir ağrı ve kaşıntı oldu. Ağrıdan uyuyamadım ve sabah erkenden annem ve babamla doktora geldik. Kulak burun boğaz doktorunun odasına girdik. Doktorum sağ kulağımdan hareket eden bir örümcek çıkarınca annem, babam ve ben gözlerimize inanamadık ve çok korktuk" dedi.

Sonuçtan dolayı çok şaşkın olduğunu ifade eden baba Mustafa Bal, "Çocuğumuzun kulağından böyle bir şey çıkacağını beklemiyorduk. Yıllardır çiftçilik yapıyorum doktor beyin müdahalesi sonrasında oğlumun kulağında çıkan hareketli örümceği görünce ben bile irkildim. Fakat doktor beyin ilgili ve soğukkanlı yaklaşımı bizi rahatlattı. Ona bu yaklaşımından dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Özel bir uğraş sonucu örümceği canlı olarak kulaktan çıkardıklarını ifade Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Gökhan Karadağ ise "Çevremizde tarımla uğraşan ailelerde daha sık karşılaştığımız bu durumla özellikle yaz aylarında karşı karşıya kalmaktayız. Kenan Ege’nin kulağındaki örümceğin kulak kanalının derinlerine kaçmasını ve zarar vermesini engellemek amacıyla derhal kulağı özel bir solüsyonla yıkayarak örümceği canlı bir şekilde çıkarttık ve dış kulak kanalını muayene ettik. Muayene sonrasında çok ciddi bir sıkıntı olmadığını tespit ettik ve Kenan Ege'yi ayaktan tedavi ederek önerilerle uğurladık" diye konuştu.