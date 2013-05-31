Ağrı kesiciler kalp hastalığı riskini artırıyor

Yapılan bir araştırma, ağrı kesicilerde sıkça kullanılan ibuprofen ve diklofenak etken maddelerinin uzun süre ve yüksek dozda kullanılmasının kalp rahatsızlıklarını bir ölçüde arttırma riski olduğunu ortaya koydu.

Araştırmayı yapan bilim adamları, kimi hastaların, ortaya çıkan riski kabul edilebilir bulduğunu ancak yine de tüm hastalara bir seçim şansı verilmesi gerektiğini söylerken, sigara içen ve aşırı kilolu kişilerde riskin daha yüksek olduğu belirtildi.

Bu ilaçların yarattığı risk daha önce de gündeme getirilmişti. Ancak Oxford Üniversitesi'nden bilim adamları, hastalara kullanacakları ilaçlar konusunda bir seçenek sunulabilmesi amacıyla, daha önce olmadığı kadar ayrıntılı bir araştırma yaptılar. Farklı zamanlarda yapılan 639 klinik deneye katılan toplam 353 bin hastanın kayıtlarının değerlendirildiği araştırmada, günlük 150mg diklofenak ve 2400mg ibuprofen kullanılan vakalar incelendi.

Araştırma sonuçları, ilaçları kullanan her bin kişi daha önceki verilere ek olarak üç kalp krizi, dört kalp yetmezliği ve bir ölüm vakası tespit edildi. Yüksek dozda ilaç kullanımına bağlı olarak mide kanamaları da belirlendi.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, son veriler, aşırı ilaç kullanımının, kalp krizi sayısını yılda binde sekizden binde on bire çıkardığını gösterdi.

Araştırma ekibinden Prof. Colin Baigent, "Binde üç oldukça düşük bir risk olarak görülebilir ama bu tercihi hastalar kendileri yapabilmeli" dedi. Prof. Baigent, bu ilaçların, baş ağrısı gibi hastalıklar için kısa süreli kullanımının bir risk yaratmadığını ancak kalp sorunları bulunan kişilerin, bu ilaçları yüksek dozda kullanmalarının karşı karşıya oldukları riski arttırdığını vurguladı.

Rofecoxib ya da Vioxx olarak bilinen benzer bir ilaç, yarattığı riskler konusundaki endişeler nedeniyle üretici firma tarafından 2004 yılında piyasadan çekilmişti.