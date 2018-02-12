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Yaşam

"Ağrı kesiciler aşk acısını hafifletebilir"

California Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, ibuprofen bulunan ağrı kesiciler aşk acısı üzerinde olumlu etkiye sahip

12 Şubat 2018 20:13

 ABD’de yer alan California Üniversitesi’nde görevli bilim insanları yeni bir araştırmaya imza attı. Araştırmaya göre, içeriğinde ibuprofen bulunan ağrı kesicileri kullanan kadınların aşk acısını atlatma süresi diğerlerine göre daha kısa.

Yapılan incelemelerde, ibuprofen kullanan kadınların acı çekme oranlarının diğerlerine göre daha fazla olduğu belirlenirken, ibuprofenin erkeklerdeki acıyı dindirmede de bir etkisi olmadığı ortaya çıkarıldı.

CNN Türk'ün İngiliz Daily Mail gazetesine dayandırdığı habere göre, İbuprofende yer alan maddelerin, kadınların sosyal hayatlarında yaşadığı acıyı da azalltığı belirlendi. Ancak yine bu sonuçların erkeklerde görülmemesi dikkat çekti.

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ibuprofenağrı kesiciaşk acısı

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