Belediye Başkanı'ndan Ağrı Valisi'ne: Bu halkın bir evladı olduğunuzu hatırlatırım

Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık, Ağrı Valisi Musa Işın'ın "Bir ilimizde 40'a yakın kız, dağa kaçırılıp, iğfal edildi" açıklamasına Twitter'dan tepki gösterdi.

Sırrı Sakık, yazdığı tweet'lerde Ağrı'da nüfusun yüzde 99'unun Kürt olduğunu, Kürtlerin Vali Işın'ın yaşı kadar 'Özgürlük mücadelesi' verdiğini savundu. Sakık, Bingöl'ün Kiğı İlçesi doğumlu olan Vali Musa Işın için şunları yazdı:

"Ama siz de bugün bize 40 yıllık savaşın çirkin söylemini hatırlattınız. Kadın bedeni ile namustan vurmak istiyorsanız. Kürtlerin yan yana mücadele ederek bunu çoktan aştığını, namusun onurlu yaşamak olduğunu, sizin de bu halkın bir evladı olduğunuzu hatırlatırım."