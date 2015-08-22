Ağrı Valisi: PKK’nın dağ kadrosunda 6 bin civarında çocuk var

Diyadin’de öldürülen 15 ve 16 yaşlarındaki iki çocuğun özel harekat timlerince öldürülme iddiasına ilişkin olarak ‘silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilen teröristler’ açıklaması yapan Ağrı Valisi Musa Işın, yeni bir iddia dile getirdi. Ağrı Valisi Musa Işın, “Bir ilimizde 40’a yakın genç kız dağa kaçırılarak iğfal ediliyor ve siz bu halde ailelerinize dönemezsiniz diyerek orada zorla tutuluyorlar” dedi.

Basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Musa Işın, “Kürtler'in hakkını savunduğunu iddia eden PKK Terör örgütü Kürtler'i öldürüyor. Kürt çocuklarını dağa kaçıran, ölüme sürükleyen, Kürt köylerini basarak çocuklarını öldüren, Kürtler'in namusuna musallat olan PKK, çocuk ölümlerinin üzerinde ajitasyon ve karalama kampanyası yürütüyor” şeklinde konuştu.

"PKK’nın dağ kadrosunda 6 bin civarında çocuk bulunduğunu" iddia eden Vali Işın, “Kürtler'i savunduğunu iddia eden PKK terör örgütü Kürtler'i öldürüyor. Kürtçülük perdesi altında vatandaşlarımızın canına, malına, namusuna, mukaddesatına düşman olan ve Kürtler'i yok etmeye çalışan cani bir örgütle karşı karşıyayız. Sizin adınıza sizi öldüren, haraç toplayan, araçlarınızı yakan, gencecik kızlarınızı iğfal eden, dağdaki baronlarına peşkeş çeken, Kürt halkının kutsal bildiği bütün değerlerine savaş açan bir örgütün Kürtler'in hakkını savunduğunu aklını, izanını, vicdanını, insafını kaybetmemiş hiç kimse iddia edemez. Bir ilçemizde kadınlar gece vakti toplantı var diyerek evlerinden alınıyor, kocaları karşı çıkınca da ölümle tehdit ediyorlar. Bir ilimizde 40’a yakın Genç kız dağa kaçırılarak iğfal ediliyor ve siz bu halde ailelerinize dönemezsiniz diyerek orada zorla tutuluyorlar. İnsanlarımız namuslarıyla tehdit ediliyor. İslam dininin insanları köleleştirdiği savını ortaya atarak, inançlı vatandaşlarımıza Marksist, Leninist bir düşünce biçimini aşılamaya, onları kendi emelleri için kullanmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘PKK’nın dağ kadrosunda 6 bin civarında çocuk var’

Vali Işın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“PKK’nın dağ kadrosunda 6 bin civarında çocuk bulunuyor. Sadece son iki yıl içerisinde bölgemizde 20 yaşın altında 22 kişi ya teslim olmuş, ya kaçırılmış ya da güvenlik kuvvetlerimize yapılan saldırılarda yer almıştır. Geçtiğimiz yıl 10 tane üniversite öğrencisi, 2 tane lise öğrencisi kız terör örgütü tarafından dağa kaçırılmıştır. Şehir yapılanmalarında bir sürü gencimiz kandırılarak, ellerine silah verilerek çatışmaya sokulmuştur. Ama PKK bu vahşi yüzünü kapatmak için çatışmalarda ölü olarak ele geçirilen kişilerin üzerinden ajitasyon yaparak karalama kampanyası yürütüyor. Seçimden önce kaçırılan 21 kişinin, 2 lise ve 10 üniversite öğrencilerinin, seçimin hemen akabinde kaçırılan 70 kişinin yaş ortalamasını sormak lazım. Bunların çoğunluğu 15-19 yaş arası."