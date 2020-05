Agnès Varda’nın kısa filmi ücretsiz izlemeye açıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle Fransız Yeni Dalga akımının tek kadın yönetmeni ve feminist hareketin sinemadaki öncülerinden yönetmen Agnès Varda’nın bulunması oldukça güç olan kısa filmi “The Little Story of Gwen From French Brittany” YouTube’da ücretsiz izlemeye açıldı.

Varda’nın 1996’da başlayıp yıllar içinde tamamladığı “The Little Story of Gwen From French Brittany”, Varda’nın arkadaşı olan Gwen Deglise‘yi takip ediyor. 1996 yılında Paris’te Varda ile tanışan Deglise, daha sonra Los Angeles’a taşınıyor. Varda da kamerasıyla Deglise’i takip ediyor. Deglise, bugün American Cinematheque’nin baş küratörü olarak görev alıyor.

Bulunması oldukça güç olan bu kısa filmi bir mektupla birlikte American Cinematheque’e gönderen Deglise, 26 yıl önce Los Angeles’a gelip American Cinematheque’teki işin peşine düşmesi için Varda’nın kendisine cesaret verdiğini belirterek, “Merakı sonsuzdu ve hayata olan iştahının sınırı yoktu. Filmlerinde kendisini gösteren sonsuz yaratıcılığına şahit olmak ilham vericiydi ve buna yakın olmak bir ayrıcalıktı” ifadelerini kullandı.