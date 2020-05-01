Agnès Varda, Abbas Kiarostami, Leos Carax gibi Yönetmenlerin Verdiği masterclasslar Youtube’da yayınlandı

Agnès Varda, Abbas Kiarostami, Bong Joon-ho, Leos Carax, Jim Jarmusch gibi önemli yönetmenlerin geçmiş yıllarda verdiği masterclassların videoları YouTube’da yayımlandı.

Koronavirüs salgınından dolayı sosyal izolasyonu sağlamak ve bunu korumak adına insanların eve kapandığı şu günlerde, bütün sanatsal faaliyetler ve toplu etkinlikler dijital ortamlara taşındı. Birçok yönetmen, karantina sürecinde dijital ortamdan sinemaseverlerle bir araya geldi. David Fincher, Sam Mendes, Edgar Wright gibi yönetmenler de Birleşik Krallık’taki sinema öğrencileri için online dersler düzenlerken; usta yönetmen Jean-Luc Godard ise “Koronavirüs günlerinde imgeler” üzerine konuştuğu bir Instagram yayınına katıldı.

FilmLoverss‘ın Walker Art Center‘dan aktardığı habere göre, bu doğrultuda 1990 yılından beri sinemayla ilgili yönetmenlerle, senaristlerle ve oyuncularla gerçekleştirilen birçok masterclass’a ev sahipliği yapan Minneapolis merkezli Walker Art Center, bugüne kadar düzenlediği birçok masterclass’ı YouTube hesabında yayımladı.

Walker Art Center; “Parasite”la Oscar kazanan Bong Joon-ho, İran sinemasının mihenk taşlarından Abbas Kiarostami, “Annette” isimli müzikal türündeki yeni filmi merakla beklenen Leos Carax, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden, Fransız Yeni Dalga akımının ve feminist hareketin sinemadaki öncülerinden Agnès Varda, en son 2018 yapımı “BlacKkKlansman”ı çeken Spike Lee, hem belgesel hem de kurmaca türünde kayda değer birçok işe imza atan Werner Herzog, “The Piano”, “The Portrait of a Lady”, “Holy Smoke!” filmleriyle sinema tarihine damga vuran Jane Campion, “Loong Boonmee raleuk chat” ile Altın Palmiye kazanan Apichatpong Weerasethakul, bağımsız sinemanın en önemli isimlerinden Jim Jarmusch ve oyuncu ve yönetmen kimliğiyle ön plana çıkan usta yönetmen Clint Eastwood gibi önemli yönetmenlerin geçmiş yıllarda verdiği masterclass’ları ücretsiz bir şekilde YouTube hesabında yayımlayarak sinemaseverlere zengin bir içerik sunuyor.