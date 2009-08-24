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Sağlık

Ağız kokusundan kurtulmanın yolu nedir?

Ramazan ayında ağız kokusunun giderilmesi için neler yapılması gerekli.Uzmanlara sorduk bu konuda bilgi verdiler.

24 Ağustos 2009 03:00

Ramazan ayında özellikle sahurdan sonra dişlerin fırçalanmasının hem ağız konusunun giderilmesinde hem de yiyecek kırıntılarının temizlenmesiyle daha rahat ve huzurlu bir oruç tutulmasına vesile olacağı belirtildi.

Diş hekimi Sadettin Pay, Ramazan'da diş ve ağız bakımının daha büyük önem kazandığını belirterek, rahat ve huzurlu bir oruç tutmak için iftar ve sahurdan sonra dişlerin mutlaka fırçalanması gerektiğini söyledi. Özellikle sahurda ağız temizliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Pay, şu uyarılarda bulundu:

"Sahurdan iftara kadar yaklaşık 15,5 saatlık bir zaman dilimi oruçlu olarak geçiriliyor. Eğer sahurdan sonra dişler fırçalanmazsa tüketilen gıdaların asitleri dişlerin çürümesine sebep olur. Bunun yanında ayrıca ağızda yiyecek kırıntıları kalması oruçlu kişiyi rahatsız eder. Bunun yanında ağız kokusuna sebep olur. Hem sağlık, hem de huzurlu bir Ramazan geçirmek için ağız ve diş sağlığı çok önemli. Bu sebeple iftar ve sahurdan sonra mutlaka dişlerin fırçalanmasını öneriyoruz."

İnsanlara temiz dişlerinizle
ağız kokusundan korkmadan gülümseyin

Ramazan ayının güzel bir ay olduğunu, temizliğe çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Pay, ağız temizliğinin vücudun aynası olduğunu vurguladı. Özellikle bu güzel ayda, kimsenin karşısındaki insanları hiç bir şekilde rahatsız etmeye hakkı olmadığını dile getiren Pay, "Pis bir dişle ve kötü bir ağız kokusuyla insanları rahatsız etmemek gerekir. İnsanlara tertemiz bir dişle gülümsemek hoş olur." ifadelerini kullandı.

Pay, varsa çürük dişlerin mutlaka temizlenmesi gerektiğini ifade ederek çürük dişlerin ağız kokusunu artıracağını sözlerine ekledi.

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