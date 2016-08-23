"Ağız kenarlarından burun köprüsüne kadar olan bölgedeki sivilceleri sıkmak ölüme neden olabilir"

Uzmanlar, ağız kenarlarından burun köprüsüne kadar olan bölgedeki sivilcelerin kesinlikle sıkılmaması uyarısında bulunuyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, yüzde, ağız kenarlarınızdan burun köprüsüne kadar olan alana ‘ölüm üçgeni’ adı verildiğini belirterek, “Ölüm üçgenindeki kan damarları başın arka tarafında, beyne ait esas toplardamarlarla burada birleşiyor. Burada oluşacak bir enfeksiyon baş ağrısına, görüş kaybına, felçlere bazen de ölümlere neden olabiliyor” diyor.

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, Doktor Ertek, şu önerilerde bulunuyor:

“Yüzünüzle sürekli temas alışkanlığınız varsa burun ve dudak kıllarını cımbızla aldığınız, cildinizde oyuk açtığınız veya sivilceleri patlattığınız her sefer, oluşan yaralarda bakterilerin toplanması ve ölüm üçgenindeki kan dolaşımına karışmasına sebep olur. Sivilcelerden kurtulmak için A vitamininin önemli rolü vardır. Fakat mutlaka doktor kontrolünde alınmalıdır. Yine çinko da cilt sağlığı açısından önemlidir.

Özellikle ergenlik çağında akne sıkıntısının, sıklıkla yaşanmasının en önemli nedeni bu dönemde vücuttaki çinko miktarı düzeyi en alt seviyededir. Çinko minerali içeriği yüksek olan kabuklu deniz ürünleri, et, tavuk, balık gibi besinlerin tüketilmesinde fayda vardır. Bir türlü kurtulamadığınız sivilce ve aknelerinizle ilgili mutlaka bir dermatoloji uzmanına danışmanızda fayda var.”