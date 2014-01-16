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Sağlık

Ağırlık çalışmak, diyabet riskini azaltıyor

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, haftada en az bir saat kas güçlendirici hareketler yapan kadınların, Tip 2 diyabete yakalanma riskleri üçte bir oranında azalıyor

16 Ocak 2014 11:05

ABD'de yapılan bir araştırma, kadınlarda ağırlık kaldırmanın diyabet riskini azalttığına işaret ediyor. Araştırma kapsamında ABD'de yaklaşık 100 bin hemşirenin sekiz yıl süreyle sağlık durumları incelendi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, sonuçları PLoS Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, kasları güçlendirmek için yapılan ağırlık kaldırmak, şınav çekmek gibi direnç hareketlerinin diyabet riskini düşürdüğünü gösteriyor.

Yetişkinlere haftada en az iki kez egzersiz yapmaları öneriliyor. Araştırma, kalp ve akciğerler için yapılan aerobik egzersizlerine ek olarak ağırlık kaldıran kadınları kapsıyor.

Yetişkinlerin haftada en az 150 dakika aerobik yapması tavsiye ediliyor.

 

İlave koruma

 

Buna ek olarak haftada en az bir saat kas güçlendirici hareketler yapan kadınların, hiç egzersiz yapmayan kadınlara göre Tip 2 diyabete yakalanma riskleri üçte bir oranında azalıyor.

Hafif koşu, hızlı yürüme ve yüzme gibi aerobik egzersizlerinin Tip 2 diyabetin önlenmesine yardımcı olduğu biliniyordu.

Son çalışma ağırlık kaldırmanın ilave koruma sağladığına işaret ediyor. Harvard Tıp Fakültesi uzmanları, araştırmalarına katılan kadınların çoğunlukla beyazları kapsadığını ve egzersiz sürelerinin doğrudan ölçülmeden, beyanların temel alındığını, bu nedenle ileri çalışmaların gerekebileceğini söyledi.

 

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