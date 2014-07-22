Ağırdır: Erdoğan birinci turda 24 milyon oyla seçilir

KONDA Genel Müdürü ve T24 yazarı Bekir Ağırdır, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın iktidardaki yıllarında milletin devlete karşı azalan güvenini onardığını belirterek “Erdoğan ilk turda 23-24 milyon oy alarak Cumhurbaşkanı seçilir” dedi.

Türkiye'de seçim sonuçlarını en isabetli bilen şirketlerin başında gelen KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 10 Ağustos’ta ilk turu gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük yayınlanan araştırmalara göre, Başbakan Erdoğan’ın ilk turda 23-24 milyon oy alacağını söyledi.

Star gazetesine konuşan Ağırdır, bu başarının da 1996’dan 2001 yılına kadar süren Susurluk, 28 Şubat, Marmara Depremi ile 2000 ve 2001 Ekonomik Krizleri’nde devlete azalan güvenin Başbakan Erdoğan’ın eğitim, sağlık ve ekonomik alandaki başarısı sayesinde yenilenmesi, halkın devletle barışması olduğunu söyledi. Ağırdır, CHP’de Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında hesaplaşma yaşanacağını belirterek, “Yüzde 40’tan fazla oy alamazlarsa CHP’de iç dinamik harekete geçer. Genel Başkan değişebilir, artık CHP gerçekten yenilik ister” diye konuştu.

İlk turda rahat seçilir

Cumhurbaşkanlığı seçimini, 30 Mart Yerel Seçimleri’yle değerlendirdiğini anlatan KONDA Genel Müdürü Ağırdır, Başbakan Erdoğan’ın alacağı oyu şöyle anlattı:

“Araştırmalar gösteriyor ki, cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turda bitecek. Tayyip Bey, birinci turda yeterli oyu aşan bir rey yakalayacak. Herkes yüzdeler konuşuyor. Ben biraz daha sayısal bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yurtdışında 2 milyon 750 bin seçmen var. Bu seçmene dair hiçbir veri yok. Nasıl davranır, nasıl siyasi tercihi var? 52-53 milyon seçmene göre, yüzde 5’lik dilimi oluşturuyorlar. Bu seçimde yerel seçimden yola çıkarak şunu söylüyorum.

30 Mart kostümlü prova

Üç seçimden oluşan seçim bloğu birbirine bağlı. 30 Mart’ta yerel seçim yaptık ama yerel sorunları tartışmadık. Cumhurbaşkanlığı seçiminin kostümlü provası oldu. Orada AK Parti’nin 20 milyon küsur oyu var. Bizim araştırmalarımıza göre; Ocak 2013’e dönsek AK Parti yüzde 52-53’lerdeydi. 17 Aralık ve Gezi sürecinde düşmüş oldu. Yerel seçimdeki başarı, Tayyip Bey’in 17 Aralık’ı yönetim süreci, yolsuzluğun bahane haline dönüştürüldüğü kanaati, AK Parti’ye yakın seçmende çalıştı. Erdoğan, tabanını bu konuda ikna etti. Yerel seçimdeki 20 milyon dediğimiz oy, tam potansiyeli değil. MHP’de 2 milyona yakın hoşnutsuzluğu yüklenen AK Parti seçmeni vardı. Bunu üst üste koyunca, Başbakan Erdoğan ilk turda 22-23 milyon oya ulaşır.”

10 yıl daha oylar aynı

Türkiye’de seçmen tercihlerinin uzun süre daha değişmeyeceğinden de söz eden Ağırdır, “10 yıl partiler aşağı yukarı aynı oyu alacak. 2015 seçimleri için de durumun aşağı yukarı böyle düzenleneceğini söyleyebiliriz. İçerideki verilerle bunu söylüyoruz ama bölgesel ve ekonomik dinamikler nereye seyreder, bu konudaki başarı başarısızlıklar bu hesaplamada yok” dedi.

Katılım yüksek olacak

Seçime katılımın yüksek olacağından söz eden Bekir Ağırdır, “Yerel seçimde yüzde 89.5 oldu ki bu tarihimizdeki en yüksek katılımlı seçimdi. Muhtemelen bu kez yüzde 82-85 aralığında katılım olur. Bu katılım çok yüksek. Türkiye toplumunun seçim hakkını kullanma sebebi yüksek. Katılımın yüksekliğine halkın ilk kez kendi oyuyla cumhurbaşkanını seçecek olmasının etkisi var ama diğer seçimlere de katılım yüksekti. Demek ki 45-46 milyon oy ile bir hesaplama yapacağız. Tayyip Bey’in alacağı 23-24 milyon oy, geçerli oy ne olacaksa onun oranı olacak. Ama birinci turda kazanacağı görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Seçmene umut ve hizmet verdi

Başbakan Erdoğan’ın seçim başarısının altında hizmet yattığından söz eden Ağırdır, “Türkiye’de batılılaşmanın getirdiği gruplaşmalar vardı. Yakın tarihe bakınca, biz 100 yıldır siyasal ve toplumsal sorunların hiçbirini türbanı, Kürt meselesini başka konuları siyasetle çözemedik. Siyasetin ürettiği başarısızlık hikâyesi vardı. Tüm bunlara eklenen Susurluk, 28 Şubat, Marmara Depremi, 2000 ve 2001 Ekonomik Krizleri. 1996 ile 2001 arasında yaşanan bu aralık, toplumda yer alan devlete ve hukuka güvensizliğin üzerine binince duygusal kopuş oluştu. 2002’den beri aynı şeyleri konuşmuyoruz artık. Su buhara dönüşmüştü. AK Parti ilk 5 yıl, toplumsal sorunları çözemese de devletin vatandaşa değdiği noktada reformlar üretti. Yol, su, eğitim, sağlık bu hizmetlerin çoğalması, ulaşılırlığının artması önemli oldu. AB ile çok temel işler yapıldı. Yüzde 34 ile başladığı şey, 2007’de ürettiği 5 yılın başarısıyla oy aldı. Daha sonra Ergenekon’la ve Balyoz’la eski devlet egemenleriyle mücadele başladı. 2001’de ilk kez şöyle bir umut doğdu ‘Artık siyasi sorunları siyaset marifetiyle çözebileceğiz’ İşte seçmene verilen bu umut ve hizmet, Erdoğan’ın seçilmesinde en önemli faktörler.”

CHP’de Genel Başkan değişir

Üç adaydan Erdoğan ve Selahattin Demirtaş’ın “yeni”, Ekmeleddin İhsanoğlu’nun ise “ekmek” sloganını kullandığını hatırlatan Bekir Ağırdır, şunları söyledi:

“Bizim yapamadığımız şey, yeninin ne olması gerektiğini konuşamamak. Ekmeleddin Bey ve çatı aday meselesinde toplumun artık eskiyi istemediği açıkken, hala oyunu böyle oynamaya razı olmanın ifadesi. Toplumun 2014 ihtiyacının ne olduğunu düşünmek yerine, ‘Bu kimlikleri veri kabul ediyorsunuz, kendimize ait oylar üzerinden nasıl aday bulmalıyız ki karşı taraftan oy alsın’ diyor. Bu hesaplamalarla bu iş yürümez CHP yerel seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmiş olacak. CHP içinde çatlaklar oluşacak. İhsanoğlu’na karşı çıkanlar cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra CHP kaçınılmaz olarak değişim yaşanacak. Değişiyormuş gibi yapmanın sonu gelecek. Dindar kimliğiyle bir adayı aldınız diye dindar olmuyorsunuz ki. Proje, ideoloji orada duruyor. Seçimlerden sonra CHP’de ve MHP’de iç dinamikler harekete geçecek. Yüzde 40 oyu aşarlarsa, ‘Başarılıyız’ derlerse, yüzde 40’ın altına her geliş genel başkan değiştirecek süreci yaratacak.”

‘Erdoğan sonrası AK Parti önemli’

Başbakan Erdoğan’ın anayasayı aşan bir cumhurbaşkanı olacağı yönündeki propagandalara katılmadığını anlatan Bekir Ağırdır, “Yol meselesinde Ulaştırma Bakanı’nı çağırıp brifing almasında sakınca yok. Buradan sonrası için hayatımızı belirleyecek kritik mesele Tayyip Bey sonrası AK Parti’nin nasıl biçimleneceği, 2015 seçimlerinin nasıl sonuçlanacağı” diye konuştu.