Ağır yaralı 25 Afgan askeri Salı günü Türkiye'de

T24 - Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki çatışmalarda ağır yaralanan ve bazı uzuvlarını kaybeden 25 Afgan askerinin, tedavi ve rehabilitasyon amacıyla Türkiye'ye geleceğini bildirdi.



Askeri harekatlarda ağır yaralanan ve bazı uzuvlarını kaybeden 25 Afgan ordusu mensubu yarından (29 Haziran 2010) itibaren tedavi amacıyla Türkiye'ye gelecek.



Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, 25 Afgan ordu mensubunun Afgan makamlarının talebi üzerine yarından itibaren, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı sağlık merkezlerinde tedavi ve rehabilitasyon amacıyla beraberlerindeki refakatçilerle geleceği bildirildi.



Açıklamada, Türkiye ile Afganistan arasında mevcut dostluk ve kardeşliğe yeni bir örnek teşkil eden bu işbirliğinin hedefinin, bu bireylerin özgüvenle ve toplumlarına faydalı olacak şekilde yaşamlarına dönmelerinin sağlanması olduğu belirtildi.



On yıllardır çatışma ve yıkımla yüzyüze olan Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasının, Türkiye'nin bu ülkeye yönelik kapsamlı destek ve yardımlarının temel hedefini teşkil ettiğinin belirtildiği açıklamada, Türkiye'nin katkılarının önümüzdeki dönemde de Afgan halkının bütün kesimlerini kapsayacak şekilde, önceliklerini dikkate alarak ve hükümetle yakın işbirliği içinde süreceği kaydedildi.





