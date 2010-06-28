T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ağır yaralı 25 Afgan askeri Salı günü Türkiye'de

Askeri harekatlarda ağır yaralanan ve bazı uzuvlarını kaybeden 25 Afgan askerinin tedavi amacıyla Türkiye'ye gelecek.

28 Haziran 2010 03:00

T24 - Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki çatışmalarda ağır yaralanan ve bazı uzuvlarını kaybeden 25 Afgan askerinin, tedavi ve rehabilitasyon amacıyla Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

Askeri harekatlarda ağır yaralanan ve bazı uzuvlarını kaybeden 25 Afgan ordusu mensubu yarından (29 Haziran 2010) itibaren tedavi amacıyla Türkiye'ye gelecek.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, 25 Afgan ordu mensubunun Afgan makamlarının talebi üzerine yarından itibaren, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı sağlık merkezlerinde tedavi ve rehabilitasyon amacıyla beraberlerindeki refakatçilerle geleceği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye ile Afganistan arasında mevcut dostluk ve kardeşliğe yeni bir örnek teşkil eden bu işbirliğinin hedefinin, bu bireylerin özgüvenle ve toplumlarına faydalı olacak şekilde yaşamlarına dönmelerinin sağlanması olduğu belirtildi.

On yıllardır çatışma ve yıkımla yüzyüze olan Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasının, Türkiye'nin bu ülkeye yönelik kapsamlı destek ve yardımlarının temel hedefini teşkil ettiğinin belirtildiği açıklamada, Türkiye'nin katkılarının önümüzdeki dönemde de Afgan halkının bütün kesimlerini kapsayacak şekilde, önceliklerini dikkate alarak ve hükümetle yakın işbirliği içinde süreceği kaydedildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24