Ağır küpeler kulağı yırtabilir

Takılan ağır küpeler kulakta yırtılmalara ve estetik sorunlara yol açabilir.



Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Plastik Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Karacalar, kadınlar için hoş bir aksesuar olan küpenin bazen estetik sorunlara yol açabileceğini belirtti.



Özellikle küpedeki metallerin egzamaya ve bazen de ağır küpelerin kulakta yırtılmaya neden olduğunu söyleyen Karacalar, bu nedenlerle küpe seçerken sadece beğeniye göre değil, sağlık ve estetik bakımdan uygunluğuna da dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Bayanların özellikle küpe seçimlerinde dikkat etmeleri ve riskleri göz önünde bulundurmaları tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Karacalar şunları söyledi:



"Kulak memesindeki küpe deliği genişlemeleri hatta yırtılmalar kulakta ciddi estetik sorun oluşturmanın yanında, küpenin rahat takılamaması ya da istenildiği gibi durmaması gibi sorunlara da neden olur. Küpe deliği sorunları sadece ağır küpe takılmasına ya da küpenin kazara çekilmesine bağlı oluşmaz.



En önemli nedenlerden birisi, küpenin delikten geçen barı ya da sabitleyicisinin farklı metal karışımları ile yapılması ve buna bağlı oluşan egzamalı deride yırtılmalardır. Böyle bir küpe deliğine takılan küpe, özellikle saç tarama sırasında tarağa takılarak kulak memesinin yırtılmasına dahi neden olur. Halka küpeler takılma riski yüksek olduğu için çekmeye bağlı hasar yaparken, egzama durumlarında 2 gramlık bir küpe bile kulak memesi deliğini uzatabilir ve şeklini bozabilir. Küpenin barına karıştırılan sertleştirici metalin kişide alerjiye neden olmaması gerekir. Alerji yapan metal yama testiyle saptanabilir ve bu metalin olmadığı küpeler tercih edilmeli.



Uzamış ya da yırtılmış küpe deliği onarımı özel büyütmeli gözlüklerle lokal anestezi altında yapılıyor. Küpe deliği onarımı Z- tekniği adı verilen bir işlemle gerçekleştirilir. İyileşme bir hafta içerisinde tamamlanır. Kişi işlemden sonra günlük hayatına dönebilir. İleri yaşlarda ise küpe deliğinde genişleme yanında kulak memesinin sarkması ya da büyümesi gibi başka estetik sorunlar da görülür. Bu nedenle ileri yaşlardaki küpe deliği estetiğine, kulak memesi küçültme işlemlerinin eklenmesi gerekebilir."

