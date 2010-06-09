'Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden yeğen'



Eski fotoğrafın çekildiği çatıdan bakıldığında ilk farkedilen değişiklikler kazıklı yol ve Boğaziçi Köprüsü. Gözün görmediklerini Kurtiz anlatıyor: “Bulgar muhallebici Tripo buluşma mekanıydı. Kara Miço’nun karısının yaptğı midye tavanın lezzeti hâlâ aklımda. Yukarıda Neşe Taverna’da içerdik. Sonra futbol oynar, tekrar içmeye sahile inip Toros’un meyhanesine giderdik. Vapurların üstünden denize atladığımız için kovarlardı bizi. Değişik değişik bikinileriyle sahile gelen Lâle Belkıs’la Sevim Tuna’ya bakmaya bayılırdık. Arnavutköy’ün çileğini bile koruyamadık. İstanbul’u bu hale getirenler utansın!”Tuncel Kurtiz 44 yıl sonra aynı yerde



1966’nın Mart ayı. Tuncel Kurtiz, dönemin popüler dergisi Ses'e verdiği röportaj için evinin çatısında fotoğraf çektiriyor. Kurtiz, 44 yıl sonra NTV Tarih için aynı pozu verdi...



1966’nın Mart ayı. Dönemin popüler dergisi Ses, tiyatrocu Tuncel Kurtiz’le Arnavutköy’de bir röportaj yapacak. Yazı işleri müdürü Çetin Emeç, fotomuhabir Erol Dernek’ten her zamankinden farklı fotoğraflar bekliyor. Dernek, “Mart Kedisi” başlığını attığı haberi için Kurtiz’i baba yadigarı evinin çatısına çıkartıyor ve deklanşöre basıyor.



Tarih, Haziran 2010. Tuncel Kurtiz 44 yıl sonra aynı fotoğrafı çektirmek için NTV Tarih ekibiyle Arnavutköy’de buluştu.



Çatıya çıkarken Kurtiz, duraksamadan Ahmet Haşim’in mısralarını söylüyor: “Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden...”



Eski fotoğrafın çekildiği çatıdan bakıldığında ilk farkedilen değişiklikler kazıklı yol ve Boğaziçi Köprüsü. Gözün görmediklerini Kurtiz anlatıyor: “Bulgar muhallebici Tripo buluşma mekanıydı. Kara Miço’nun karısının yaptğı midye tavanın lezzeti hâlâ aklımda. Yukarıda Neşe Taverna’da içerdik. Sonra futbol oynar, tekrar içmeye sahile inip Toros’un meyhanesine giderdik. Vapurların üstünden denize atladığımız için kovarlardı bizi. Değişik değişik bikinileriyle sahile gelen Lâle Belkıs’la Sevim Tuna’ya bakmaya bayılırdık. Arnavutköy’ün çileğini bile koruyamadık. İstanbul’u bu hale getirenler utansın!”







