Ağıla girip 22 koyunu öldüren kurtlar mahalleliyi tedirgin etti

Elazığ'da merkeze bağlı Hicret Mahallesi'nde ağıla giren kurtlar 22 koyunu telef etti. Mahalelli, 7 koyunun yaralandığı olaydan sonra kurtların bir daha gelmesinden endişe ediyor.

Olay, sabah saatlerinde Hicret Mahallesi Pınarbaşı Sokak'ta meydana geldi. Nihat Gülbasan’ın, içerisinde yaklaşık 100 koyun bulunan ağılına giren kurtlar 22 koyunu boğarak telef etti. 7’sini de yaraladı. Sabah yem vermek için ağıla giren Gülbasan, yerde yatan koyunları görünce şok oldu. Mahalleli, yaklaşık 35 bin TL'lik zarara yol açan kurtların, bir daha gelmesinden endişe duyuyor. (DHA)