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Yaşam

Aggasi'den uyuşturucu itirafı

Eski tenis şampiyonu Andre Agassi, yeni otobiyografisinde kariyerinin kötüye gittiği 1997'de uyuşturucu kullandığını itiraf etti.

28 Ekim 2009 02:00

Eski tenis şampiyonu Andre Agassi, yeni otobiyografisinde kariyerinin kötüye gittiği 1997'de uyuşturucu kullandığını itiraf etti.

People dergisinin internet sitesinde yayımlanan habere göre, spor yaşamında 8 grand slam zaferi bulunan tenisçi 'Open: An Autobiography' adlı kitapta saçlarının dökülmesinden ve oyuncu Brooke Shields ile 1997'den 1999'a kadar süren başarısız evliliğinden de bahsediyor.

39 yaşındaki tenisçi kitabında ayrıca şimdiki eşi tenisçi Steffi Graf ile sonunda yakaladığı aşkı anlatıyor.

People ve Sports Illustrated dergilerinin, 9 Kasım'da satışa sunulacak Agassi'nin yeni kitabından alıntıları bu hafta içinde yayımlaması bekleniyor.

Amerikalı tenisçi 1992'te Wimbledon'ı kazandıktan sonra uzun saçlarıyla hayran kitlesi oluşturmuştu.

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