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Ağca İtalya'dan sınır dışı ediliyor

İtalya'ya yasa dışı yollarla girerek Vatikan'da 2. Jean Paul'ün mezarına çiçek bırakan Mehmet Ali Ağca ülkeden çıkarılıyor

29 Aralık 2014 17:14

Suikast girişiminde bulunduğu eski Papa 2. Jean Paul'ün Vatikan'daki mezarını ziyaret etmek için kaçak olarak İtalya'ya giren Mehmet Ali Ağca ülkeden çıkarılıyor.

BBC Türkçe'de yer alan gazeteci Övgü Pınar'ın haberine göre, İtalyan mahkemesi, Ağca hakkında "sınır dışı edilmesi" yönünde karar verdiğini bildirdi.

Dün (28 Aralık) Vatikan'da 2. Jean Paul'ün mezarına çiçek koyan Ağca, daha sonra Vatikan jandarması tarafından İtalyan polisine teslim edildi. İtalya ve diğer Schengen ülkelerinden vize alamayan Ağca'nın, yasa dışı olarak Vatikan'a kadar nasıl gittiği ise tartışma konusu oldu. Ülkeye yasa dışı girdiği tespit edilen Ağca, oturma izni olduğunu iddia etti.

Ağca'nın Cuma günü otomobille Avusturya üzerinden İtalya'ya girdiği ve Roma'da bir gece konakladıktan sonra Vatikan'a geçtiği belirtildi.

 

Suikast girişimi

 

Mehmet Ali Ağca, 13 Mayıs 1981'de Vatikan'daki San Pietro Meydanı'nda Papa 2. Jean Paul'ü vurarak ağır yaralamıştı. Henüz hastane yatağındayken Ağca'yı affettiğini açıklayan Papa 2. Jean Paul, 27 Aralık 1983'te de Ağca'yı Roma'daki Rebibbia cezaevinde ziyaret ederek affını yinelemişti.

Ağca, 2005'te ölen 2. Jean Paul'ün mezarını, cezaevindeki görüşmelerinin 31. yıldönümünde ziyaret etmişti.

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Mehmet Ali Ağca, dün Vatikan'da 2. Jean Paul'ün mezarına çiçek koyduktan sonra Vatikan jandarması tarafından İtalyan polisine teslim edildi

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