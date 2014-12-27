Papa'nın mezarını ziyaret eden Mehmet Ali Ağca, İtalya'da gözaltına alındı

Mehmet Ali Ağca, 1981'de suikast girişiminde bulunduğu Papa II. Jean Paul'ün mezarını ziyaret etti. Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Ağca mezara iki gül demeti bıraktı. Bu çiçekler, daha sonra diğer ziyaretçilerin bıraktıklarıyla birlikte görevliler tarafından her zaman yapıldığı gibi kaldırıldı. İtalyan polisinin, Ağca'yı karakola götürdüğü, kanuna aykırı bir durum tespit edilmeyince de serbest bırakıldığı kaydedildi.

Papa, bundan tam 31 yıl önce Ağca'yı hapishanede ziyaret etmişti.



ve Türkiye'de işlediği suçlar sebebiyle de burada da 2010'a kadar hapiste kalmıştı.

Papa'yla görüşmek istedi, ama kabul edilmedi

Öte yandan, Vatikan'da bulunduğu sırada La Repubblica gazetesi muhabiri Marco Ansaldo'yu telefonla arayan Ağca, "İstanbul'dan bu sabah geldim. Şimdi Papa 2. Jean Paul'ün mezarını ziyaret etmeye gidiyorum, çünkü bu jesti yapma ihtiyacı duyuyordum" dedi.

Ağca'nın Papa Francesco ile görüşmek istediği, ancak bu talebinin reddedildiği İtalyan basınına yansıyan bilgiler arasında.

Vatikan Basın Sözcüsü Peder Federico Lombardi, "Mezara çiçek bıraktı. Zannediyorum bu yeterliydi" dedi.

Vizesiz girdi iddiası

Ansaldo ayrıca, vize talebi İtalya tarafından reddedilen Ağca'nın Avusturya üzerinden arabayla bu ülkeye giriş yaptığına da aktardı.

Ansaldo, bir süredir Vatikan'a gelmek istediğini söyleyen, ancak vizeyi elde edemeyen Ağca'ya "Vize aldınız mı?" diye sorarken, Ağca ise, "Ne vizesi? Kendim girdim" diye cevap verdi.

İtalya'ya yasal olmayan yollardan girdiği öne sürülen Ağca'nın, Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduğu iddia ediliyor.