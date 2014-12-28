Mehmet Ali Ağca Vatikan'a nasıl girdi?

Suikast girişiminde bulunduğu eski Papa 2. Jean Paul'ün Vatikan'daki mezarını ziyaret etmek için kaçak olarak İtalya'ya giren Mehmet Ali Ağca'nın yarın sınır dışı edilmesi bekleniyor.

İtalyan basını ise, İtalya ve Schengen vizesi alması mümkün olmayan Ağca'nın Papa'nın mezarına kadar nasıl gittiğini sorguluyor.

Mehmet Ali Ağca, dün Vatikan'da 2. Jean Paul'ün mezarına çiçek koyduktan sonra Vatikan jandarması tarafından İtalyan polisine teslim edildi.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, Vatikan'ın içinde bulunduğu İtalya'ya girmek için gerekli vizeye sahip olmayan Ağca, Roma emniyet müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılan incelemeler sonunda Ağca'nın ülkeye yasa dışı olarak girdiği belirlendi.

Ancak İtalya'da oturma iznine sahip olduğunu iddia eden Ağca'nın bu iddiasının doğru olup olmadığının kontrol edildiği belirtiliyor.

Bürokratik prosedürler tamamlanana kadar Ağca, emniyet müdürlüğünün yabancılar şubesinde tutuluyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Ağca'nın pazartesi gününden itibaren İtalya'dan sınır dışı edilmesi bekleniyor. Ağca'nın İtalyan güvenlik güçleri eşliğinde Türkiye'ye götürüleceği belirtiliyor.

İtalyan medyasında, halen İtalya ve Schengen ülkelerinden vize alamayan Ağca'nın Vatikan'a kadar nasıl girdiği tartışılıyor.

İşbirlikçi mi var?

Ağca'nın Cuma günü otomobille Avusturya üzerinden İtalya'ya girdiği ve Roma'da bir gece konakladıktan sonra Vatikan'a geçtiği belirtiliyor. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ağca'nın Schengen bölgesine ilk olarak Belgrad üzerinden girdiği sanılıyor.

Corriere della Sera gazetesi, "Başkente nasıl ulaştığı gizemini koruyor. Müfettişler, İtalya'ya ve Avrupa Birliği topraklarına girmesi mümkün olmayan Ağca'nın birilerinden yardım almış olabileceği şüphesini de göz ardı etmiyor. Türk'ün (Ağca), Avusturya sınırından, kendisinin kullanmadığı bir otomobille girdiği anlaşılıyor. Ama Schengen bölgesine kimlik göstermeden nasıl girdiği gizemini koruyor" diye yazdı.

İtalyan internet sitelerinde "Böyle birisi, birçok ülkenin gizli servislerinin haberi olmadan hareket edemez", "İşbirlikçisi olmadan sınırı geçemez" gibi yorumlar da yapılıyor.

Mehmet Ali Ağca, 13 Mayıs 1981'de Vatikan'daki San Pietro Meydanı'nda Papa 2. Jean Paul'ü vurarak ağır yaralamıştı.

Henüz hastane yatağındayken Ağca'yı affettiğini açıklayan Papa 2. Jean Paul, 27 Aralık 1983'te de Ağca'yı Roma'daki Rebibbia cezaevinde ziyaret ederek affını yinelemişti.

Ağca, 2005'te ölen 2. Jean Paul'ün mezarını, cezaevindeki görüşmelerinin 31. yıl dönümünde ziyaret etti.

Ağca, dün gittiği Vatikan'da Papa Francesco ile de görüşmek istese de, Vatikan Sözcüsü Peder Federico Lombardi, "2. Jean Paul'ün mezarına çiçek koydu. Bunun yeterli olduğunu düşünüyorum" dedi.