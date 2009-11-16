Ağaya karşı direniş arbedeye döndü

‘11 bin dönümü köylüye versinler’

Köy Muhtarı Halil Doru, köylülerle birlikte yaptıkları toplantıda aldıkları kararı aracılar vasıtasıyla Sinanlı ailesine ilettiklerini belirterek, “Gelsinler 8 bini kuru 3 bini sulu olmak üzere bize toplam 11 bin dönüm arazi versinler, sorun kalmaz, arazilerini sürebilirler ve ekebilirler. Ama şartlarımız kabul edilmezse biz 7 yıldır sürülmeyen arazilere traktörleri sokturmayız” dedi.Bismil’in Sinan Köyü’nde resmiyette köy ve arazilerin sahibi olan Sinanlı ailesine karşı verdikleri mücadeleyle adlarını duyuran Sinan köylüleri, 2 gün önce topraklarını sürmeye gelen ağaya karşı tarlada yaptıkları eylemle yeniden gündeme geldi.7 yıldır köylüler ile ağa arasında yaşanan sorun nedeniyle sürülemeyen ve nadasa bırakılan topraklarını sürmeye gelen ağanın taraktörlerini engelleyen ve Jandarma ile karşı karşıya gelen 11 köylü jandarma tarafından gözaltına alındı. Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı’nda serbest bırakılan köylüler, kendi aralarında toplanarak aldıkları kararı, aracılar vasıtası ile Sinanlı ailesine bildirdi.Sinan Köyü muhtarı Halil Doru, yaşanan olaylardan sonra köylüler olarak toplanıp karar aldıklarını ve bunu aracılar vasıtası ile köyün sahibi olan Sinanlı ailesine bildirdiklerini söyledi. Doru şöyle dedi:“Biz 30 bin dönüm olan kuru ve sulu araziden 8 bini kuru, 3 bini sulu olmak üzere toplam 11 bin dönümün köylülere verilmesini ve bunların köylüler tarafından ekilmesini istedik. Ayrıca açtığımız davaların da devam etmesi yönünde talepte bulunduk. Eğer ağa bunu kabel ederse gelip 7 yıldır ekilmeyen toprakları ekip sürebilir. Ancak, şartlarımız kabul edilmezse biz 7 yıldır verdiğimiz mücadeleye devam edip, ağanın traktörlerini arazilere sokturmayız. Ağanın insafa gelip uzattığımız barış elini tutmasını istiyoruz.”Sinan Köyü’nde 174 hanede oturan yaklaşık bin 800 kişi, Sinanlı ailesinin geçmiş tarihlerte dedelerine ait olan arazilere kendi adlarına geçirdiklerini iddia ederek, bu arazilerin geri verilmesini isteyip mücadale başlattı. Arazilerle ilgili mahkemelerde davalar sürerken, Sinan köylüleri mücadelelerini Ankara’ya kadar taşıyarak, toprakların kendilerine verilmesini istemişti.