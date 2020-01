Agatha Christie'nin öyküsü Ben Affleck'le sinemaya taşınıyor

Dünyada polisiye edebiyatının tartışmasız en iyi isimlerinden bir olan Agatha Christie'nin beyaz perdeye uyarlanan öykülerine bir yenisi daha ekleniyor.

KayıpRıhtım'da yer alan habere göre, romanları ve öyküleriyle sadece polisiye alanında değil, edebiyatın her dalından yazarlar ve okurlarca saygı duyulan Agatha Christie’nin, 'Beklenmeyen Şahit' (Witness for the Presecution) isimli öyküsünü, Oscar ödüllü yönetmen ve senarist Ben Affleck sinemaya uyarlayacak.

Ben Affleck’in hem yönetip hem de başrolünde yer alacağı filmin, prodüktör koltuğunda ise Matt Damon oturacak.

‘Beklenmeyen Şahit’ öyküsü 1957 yılında beyazperdeye aktarılmış ve 6 dalda Oscar ödülü kazanmıştı

Affleck’in uyarlamasının ilk olmayacağı, öykünün hali hazırda 1957’de Billy Wilder tarafından sinemaya uyarlanmış bir filminin bulunduğu biliniyor. Oscar Ödülleri’nde de ulaşılması güç bir ödül karnesine sahip olan yapım, ‘En İyi Film’, ‘En İyi Yönetmen’, ‘En İyi Erkek’ ve ‘Kadın Oyuncu’ dahil olmak üzere, toplamda 6 Oscar heykelciği kazanmıştı.

Sinemanın unutulmazları arasına giren filmin başrollerinde Marlene Dietrich ve Tyrone Power gibi önemli oyuncular yer almıştı.