Ağar, Şahin ve Eken'e cinayete azmettiricilik suçlaması

Faili meçhul cinayetlerle ilgili soruşturma sonrası iki dava açılırken, çalışmaların sonunda bir dönem Türkiye'yi sarsan Susurluk'a ulaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 1996 yılında öldürülen kumarhaneler kralı Ömer Lütfü Topal cinayetine ilişkin “yeniden yargılanma” talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

Radikal’den Mesut Hasan Benli’nin haberine göre savcılık, aralarında özel harekatçı polislerin de bulunduğu şüphelilerin yeniden yargılanmasını isterken, Mehmet Ağar, Korkut Eken ve İbrahim Şahin’in Topal cinayetine ilişkin bilgisi olduğu, eyleme katılanlara yardım ettikleri ve azmettirdikleri iddiasında bulundu.

Kumarhaneler kralı olarak bilenen Ömer Lütfü Topal, 1996 yılında öldürülmüştü. Topal’ın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, şüpheliler Abdullah Çatlı, Mustafa Altınok, Serdar Özdağ, Haluk Kırcı, Sami Hoştan, Ali Fevzi Bir ile özel harekatçı polisler Oğuz Yorulmaz, Ayhan Çarkın, Ercan Ersoy hakkında “tasarlayarak adam öldürme” suçunda dava açılmıştı. Mahkeme, üzerine atılı suç işledikleri hakkında mahkumiyetlerine yeterli delil ele geçirilmediği gerekçesiyle sanıkların beraatlerine karar vermişti. Aynı mahkeme, Susurluk kazasında Abdullah Çatlı’nın hayatını kaybetmesi nedeniyle onun hakkındaki davayı düşürmüştü. Daha sonra verilen kararlar kesinleşti.

Topal dosyasını açın

1990’lı yıllarda işlenen fail meçhul cinayetlere ilişkin Ankara Savcılığı’nca hazırlanan ikinci iddianamede savcı, Topal cinayeti için yeniden yargılanma talebinde bulundu. İddianamede, Topal cinayetinin şüpheliler hakkında verilen beraat kararının kesinleşmiş olması nedeniyle suçlama konusu yapılamadığı ve cezalandırma talep edilmediğine dikkat çekildi. İddianamede, şüphelilerin Topal cinayeti nedeniyle yeniden yargılanmaları için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazıldığı belirtilerek şöyle denildi:

Yeniden yargılayın

“İddianamenin tanzimi ile birlikte CMK’nın 313-314 ve devamı maddeleri uyarınca Yargılamanın Yenilenmesi talebinde bulunulması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmış olup; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi yoluna müracaat edilmesi ve bu talebin Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesi halinde dosyaların birleştirilmesi hususunun Mahkemenizin takdirinde olacağı değerlendirilmiştir.”

Azmettirdiler suçlaması

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame de Topal cinayeti konusunda sadece Mehmet Ağar, Korkut Eken ve İbrahim Şahin’e yönelik suçlamalarda bulunuldu. O dönemde Topal cinayeti nedeniyle Özel Harekatçı Polisler Ercan Ersoy, Ayhan Çarkın ve Oğuz Yorulmaz’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafında gözaltına alındığı, ancak şüphelilerin Ağar’ın talimatıyla Ankara’ya getirildiği ifade edilerek iddianamede şu değerlendirmelere yer verildi:

“Soruşturma yapma görev ve yetkileri olmadığı halde teşekkül mensubu şüphelileri İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden teslim alarak Ankara’ya getirdikten sonra kısaca beyanlarını aldıktan sonra soruşturma yapmakla görevli ve yetkili Adli Makamları (Cumhuriyet Savcılarını) haberdar etmeden serbest bırakmaları şeklinde gelişen davranışlarının; Silahlı teşekkülün yöneticisi konumunda olan şüpheliler Mehmet Kemal Ağar, Mehmet Korkut Eken ve İbrahim Şahin’in aynı zamanda Ömer Lütfi Topal’a yöneltilen eylemden bilgi sahibi olduklarını, eyleme katılanlara yardım ettiklerini, eyleme katılan diğer failleri azmettirdiklerini göstermektedir.”