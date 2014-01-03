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Faili meçhul iddianamesi kabul edildi, Ağar, Eken ve Şahin de sanık

Mehmet Ağar, Korkut Eken ve İbrahim Şahin'in de sanık olduğu faili meçhul davasının ilk duruşması 19 Şubat'ta görülecek

03 Ocak 2014 16:57

Arzu Yıldız / Ankara

1990'lı yıllarda işlenen 11 faili meçhul cinayete ilişkin iddianame kabul edildi. Eski İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, eski MİT Kaçakçılık Daire Başkanı  Korkut Eken ve eski Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanvekili İbrahim Şahin'in de sanık olduğu davanın ilk duruşması 19 Şubat'ta yapılacak.

Faili meçhul cinayetlere ilişkin ilk iddianame, TMK 10. maddesiyle yetkili Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faili meçhul cinayetlerle ilgili soruşturmanın ilk iddianamesi 1993 yılında öldürülen Altındağ Nüfus Müdürü Necip Baskın cinayetiyle ilgili açılmıştı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gördüğü davanın ilk duruşmasına Mehmet Ağar katılmadı. İkinci duruşma tarihi olarak 19 Şubat verilmişti.

Bugün kabul edilen iddianame ile Necip Baskın cinayetinin görüldüğü dava birleştirildi. Her iki duruşmanın ilk tarihi 19 Şubat. Alınan bilgiye göre, sanıkların daha önce yargılandığı çete kurmak, örgüt üyeliği gibi suçlardan haklarında takipsizlik kararı verildi. Birden fazla adam öldürmek suçundan yargılanacakları öğrenildi.

180 sayfalık iddianamede, MİT’ten gelen bilgilerin özeti yer alırken, sürpriz gizli tanık ifadeleri de iddianameye yansıdı. İddianamenin içinde 100 klasör olduğu öğrenildi.

 

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