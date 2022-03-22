Ağaoğlu İnşaat'tan Mandalya Körfezi açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın iş insanı Ali Ağaoğlu'nun sahibi olduğu Ağaoğlu İnşaat'ın Mandalya Körfezi’ni tahrip ettiğini ve DSİ'den habersiz barajlar yaparak doğal su kaynaklarının yönünü değiştirdiğini ve söylemesi üzerine şirketten açıklama geldi.

Bölgedeki kuş türlerinin de büyük zarar gördüğü iddia edilen proje için Ağaoğlu inşaattan yapılan açıklamada kuş türlerinin popülasyonlarını sürdürebilmesi için gerekli tüm çalışmaların yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada su alanlarına ilişkin ise "DSİ’den habersiz gölet ya da baraj yapıldığı yönündeki iddialar ise yine yanlış ve eksik bilgilendirmenin bir sonucudur. Halihazırda proje alanında teknik anlamda “baraj” tanımına uyan bir yapı bulunmamaktadır" dendi.

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