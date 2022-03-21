Bodrum Belediye Başkanı Aras: Ali Ağaoğlu’nun projesi, doğal su kaynaklarının yönünü değiştirdi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, iş insanı Ali Ağaoğlu'nun projesinin Mandalya Körfezi’ni tahrip ettiğini ve DSİ'den habersiz barajlar yaparak doğal su kaynaklarının yönünü değiştirdiğini duyurdu.

Yüzlerce farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Mandalya Körfezi’ne tüm itirazlara ve bilimsel uyarılara rağmen proje yapan Ali Ağaoğlu'nun, doğal su kaynaklarının yönünü değiştirdiği ortaya çıktı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından Ali Ağaoğlu'nun, en önemli sulak alanlardan birisini mahvedecek, su kaynaklarının yönünü değiştiren "kaçak baraj ve göletler" yaptığını duyurdu.

Aras, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Ali Ağaoğlu, hatırlarsanız önce Bodrum’da olduğunu söyleyerek tanıttığınız, itirazımız üzerine Milas’ta olduğunu kabul ettiğiniz “suni cennet” projenize karşı sivil toplum örgütlerinin açtığı davalarda mahkeme tarafından tespit edilen bilirkişi heyeti, projenizin; 197 tür kuşun yaşadığı Tuzla Sulak Alanını yok edeceğini tespit etmekle birlikte, ÇED raporu alabilmek için verdiğiniz “Su kaynaklarını olduğu gibi bırakacağız” taahhüdünüze rağmen, DSİ’den habersiz olarak yaptığınız baraj ve göletleri de tespit etmiş!! Ali Bey, membranlı göletlerle yönünü değiştirdiğiniz derenin akışı kesilen tatlı suyu, sizin şirketler grubunuzun değil, halkın malıdır. Özetle size demek istediğim, biz bu olup bitenleri görmemezlikten gelmeyiz, gelmeyeceğiz.”