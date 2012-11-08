Ağaoğlu, 60 bin dolarlık saatini eğitim için bağışladı

CNNTürk'te yayınlanan 'Aykırı Sorular' programına konuk olan inşaat sektörünün en çok konuşulan isimlerinden Ali Ağaoğlu, Enver Aysever'e yaşamı ve çok tartışılan Maslak 1453 projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu programda Aysever'in isteği üzerine 60 bin dolarlık saatini eğitim için bağışladı.

CNNTürk'te yayınlanan 'Aykırı Sorular' programına katılan iş adamı Ali Ağaoğlu, Enver Aysever'in sorularını yanıtladı.

Enver Aysever: Siz reklamlarda bu olmaz bu olmaz başka bir şey istiyorum diyorsunuz? Benim bildiğim gelişmiş ülkelerde bir şehrin nasıl olacağını şehir planlamacıları ve mimarlar karar verir. Ne gibi bir özelliğiniz var ki Türkiye'nin bütün mimarları bu kadar yaya kalıyor siz karar veriyorsunuz. Bu konuda ne söylemek istiyorsunuz?

Ali Ağaoğlu: Şunu söyleyeyim tabi ki şehrin planlamasında İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi karar verir. Planları Belediye yönetimleri yapar. Biz burada projeyi konuşuyoruz. O arazinin belli bir imar şartları vardır. Biz yapacağımız projenin tasarımını yapıyoruz. Yoksa imar planını biz yapmıyoruz.

Enver Aysever: Bunları siz mi yapıyorsunuz mimarınız mı yapıyor?

Ali Ağaoğlu: Tabi ki mimarım yapıyor

Enver Aysever: Ama siz beğenmiyorsunuz hiç birini?

Ali Ağaoğlu: Şunu söyleyeyim biz bazı projelerimizi yaptığımız uluslararası ve yurtiçi yarışmalarından alıyoruz. Beğendiğimiz projeyi yaparız. Biz bu projeyi hocaların hocası Tuncay Şavdar planlamıştı. Tabi ki bina tasarlamak mimarların işidir.

Etek giyer gezerim

Enver Aysever: Kaç ağaç kestiniz?

Ali Ağaoğlu: Eğer orada bir ağaç kesildiyse benim hatta bugün beyanatım da vardır. Etek giyer gezerim. İskoçlarda etek giyer ama Türk erkekleri için etek onur kırıcı bir şeydir. Etek giyer Taksim'de gezerim.

O arazide hiç ağaç yoktu

Enver Aysever: Diyorsunuz ki ormana komşu olmak istemez misiniz? Tuhaf olan bu sizin yanınızda orman var ama sizin orada hiç ağaç yok.

Ali Ağaoğlu: Bu arazi daha önce zaten araziydi yan tarafı park ormandı. Bu arazi daha önce askeriyenin atış poligonu olan bir yerdi ve döküm alanı olan bir araziydi. Ağaç kesinlikle yoktu. Beni burada en çok sevindiren şey insanların burada doğaya sahip çıkmaları toplumsal tepki vermeleri çok önemlidir sevindirici bir şey.

Çıkar içinde olduğum tek bir gazeteci yoktur

Enver Aysever: Sizinle ilgili şöyle bir iddia var. Ağaoğlu medyadaki kimi gazetecileri de besleme gazeteci yapıyor. Parasıyla puluyla onları boğuyor ve onları kendine esir ediyor. Medyada sizden beslenen gaeteciler var mı?

Ali Ağaoğlu:Eğer bir tane varsa bir tek Candaş Tolga Işık kardeşim gibi sevdiğim bir insandır. Dostumdur gazeteci değildir o. Bunun dışında çıkar ilişkisi içinde olduğum tek bir insan yoktur. Bunu ıspatlasınlar ben kendimi köprüden aşağı atarım.

Başarımı kıskanıyorlar

Enver Aysever:Sizin çeklerinizin piysadan geri döndüğüne yönelik bir iddia var. Siz önemüzdeki dönemin banker kastellisi gibi biri misiniz yoksa dünyanın en güçlü zenginlerinden biri misiniz?

Ali Ağaoğlu:Bunu eğer bunu ıspatlarsa kendisine bitmiş hazır olan 100 tane daire vereceğim. Ne gecikmiş bir kredim vardır ne de yazılmış bir çekim.

Enver Aysever:Başarınızı mı kıskanıyorlar?

Ali ağaoğlu: Evet

Tek hobim arabalarım

Enver Aysever: Sizinle ilgili benim rahatsız olduğum mesele şu siz yetişkin ve yıllardır üretim yapan bir aileden geliyorsunuz. Genelde varlıklı aileler bu kadar malını mülkünü ortaya koymaz. Bakın bir şey söyleyeceğim bu konuda ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Toplam 10 milyon 127 bin liralık arabanız var. Bu kadar açın açığın olduğu bir ülkede biraz gösteriş budalalığı gibi biraz şımarıklık gibi algılayanlar haksız mı sizce yoksa ben kazandım hayal ettim oldu mu diyorsunuz?

Ali Ağaoğlu: Şunu söyleyeyim ben çok hobisi olan bir adam değilim günde 15-18 saat ortalama çalışan bir insanım sabahın 5'inde yatayım 7'de kalkarım 8'de en geç işimin başındayım. Ve gece işim kaçta biterse. Öyle çok hobileri olan gezen bir adam da değilim. Bir tek hobim var güzel arabalara binmek. Ben liseye giderken de benim altımda en lüks model araba vardı. Arabayı alınca garajda kız sever gibi mi seveceğim.

Ağaoğlu, 60 bin dolarlık saatini bağışladı

Enver Aysever: Para mı insanı yakışıklı gösterir yoksa siz yakışıklı biri misiniz?

Ali Ağaoğlu : Yani tabiî ki kendimi beğeniyorum ve yakışıklı bir adamım. Kızlara sor kızlar daha iyi bilir.

Enver Aysever: Onlara hiç soruyor musunuz benimle niye geziyorsunuz ben yakışıklı mıyım diye?

Ali Ağaoğlu :Çirkin miyim sence senden daha yakışıklıyım. Eli ayağı düzgün bir adamım güçlü bir adamım.

Enver Aysever: Şuraya koyacağız Ali Ağaoğlu'nda programa hatıra diye her halde bu saati bize vereceksiniz?

Ali Ağaoğlu: Bunu sevgilim bana aldı ben veremem o yüzden sen başka kapıya.

Bunu satıp eğitime vereceksen saati veririm sana. Ama tamamını eğitim için harcayacaksın. Ben eğitim gönüllüsü bir insanım. Diyarbakırda bir ayda içinde9 tane okulu yaptım. 15 gün önce de eğitime açtım onları.

Dürüst çalıştım

Enver Aysever: Türkiye'de alın teriyle zengin olunmaz mutlaka çalınıp çırpılır siz de namusunuzla mı zengin oldunuz yoksa çalıp çırptınız mı?

Ali Ağaoğlu: Kesinlikle dürüst ve çok çalışarak zengin oldum. Eğer aksi olsaydı bir medya grubunda hakkımda 6-7 kişilik bir masa kuruldu. Bütün işim özelim her şeyim araştırıldı. Bulsalardı eğer inan on katını çarpıtarak yazarlardı.

Enver Aysever: Türkiye'nin yeni Sakıp Sabancı'sı mısınız?

Ali Ağaoğlu: Sakıp Sabancı ticarette babamdan sonra örnek aldığım çok başarılı bir iş adamıdır ama onun kendine özgü şeyi vardı. Ben Ali Ağaoğlu'yum o Sakıp Sabancı'dır.