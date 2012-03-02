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Ali Ağaoğlu'nun saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Kariyerindeki başarılarıyla olduğu kadar özel hayatı ve lükse olan tutkusuyla da tanınan Ali Ağaoğlu'nun zamanı kıymetli!

02 Mart 2012 12:20

 

T24 - Ali Ağaoğlu, kollarını sıvadı; saatiyle şovunu yaptı! Ağaoğlu'nun; dünyada sadece bir adet olan Franck Muller marka pırlanta saatinin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Kariyerindeki başarılarıyla olduğu kadar özel hayatı ve lükse olan tutkusuyla da tanınan Ali Ağaoğlu'nun zamanı kıymetli!

Önceki akşam Türk Kalp Vakfı'nın Günay'daki davetine katılan Ağaoğlu, kol saatiyle geceye damgasını vurdu. Gözler; Ağa'nın ışıl ışıl parlayan Franck Muller marka saatindeydi.


Arkasında 'Ağa' imzası var


İsveçli saat tasarımcısının Ali Ağaoğlu'na özel olarak hazırladığı saatin fiyatı ise 500 bin euro yani yaklaşık 1 milyon 200 bin TL! Dünyada sadece 1 adet olan saatin arka kısmında ise 'Ağa' yazıyor. En ucuz fiyatı 10 bin dolar olan Franck Muller marka saatleri Türkiye'de; Cem Yılmaz'dan futbolcu Arda Turan'a kadar birçok ünlü isim takıyor.


Pırlanta saatin camı safirden


Camı safir kristalden yapılan saat; kırılmaz özelliğe sahip. Yapımı yaklaşık 1 yıl süren Ali Ağaoğlu'nun pırlantayla süslü aksesuvarı; metrelerce derinlik ve yükseklikte de çalışabiliyor.


Tasarıma 'kızım' dedi


Firmanın sahibi ve Ağaoğlu'nun saatinin yaratıcısı Franck Muller, işadamına özel olarak tasarlanan saate; 'Kızım' ismini verdi.


Ünlülerin kolunda


Franck Muller marka saatleri; Barack Obama'dan David Beckham'a, Roman Abramovich'ten Vladimir Putin'e kadar birçok siyasi, futbolcu ve şarkıcı takıyor.

 

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