Ali Ağaoğlu'ndan bakanlığa jet yanıt!

Ali Ağaoğlu son günlerde orman arazisinde olup olmadığı tartışılan Maslak 1453 projesi hakkında Orman Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya yanıt gönderdi Bakanlık, Ağaoğlu Maslak 1453 projesi reklamlarında yer alan Fatih Ormanı’nın kullanım hakları bizde ifadelerini yalanlamıştı. Ağaoğlu, akşam saatlerinde bir açıklama göndererek, "Bakanlığın proje ile ilgili olmayıp, Fatih Ormanları kapsamında tahsisli herhangi bir yer bulunmadığı yönündeki açıklaması gerçeği yansıtmadığı gibi hangi maksatla beyan edildiği de anlaşılamamıştır" dedi.

İşte o açıklama:

T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 02.11.2012 tarihli basın açıklaması içeriğinde belirtilen aşağıdaki hususlar hakkında açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Son günlerde Maslak 1453 projesinin orman arazisi içerisinde olup olmadığı kamuoyunda tartışılmaktadır.

Bakanlıkça yapılan açıklamada projenin; Fatih Ormanı sınırları dışında yer aldığı açıkça beyan edilmiştir.

Halkın duyarlılık ile yaklaştığı inşaat sahasının orman sahası dışında kaldığı ve ormanla hiçbir ilişkisinin bulunmadığı açıkça anlaşılmıştır.

(Ağaoğlu açıklamasının ekinde bakanlıkla yaptığı noter sözleşme örneğini gönderdi.)

Ancak Bakanlığın proje ile ilgili olmayıp, Fatih Ormanları kapsamında tahsisli herhangi bir yer bulunmadığı yönündeki açıklaması gerçeği yansıtmadığı gibi hangi maksatla beyan edildiği de anlaşılamamıştır.

Fatih Ormanları’nın Park Orman olarak bilinen bölümü önce Borusan Grubu’na daha sonrasında Sn. Serdar Bilgili’ye ait olduğu bilinen Ege Turizm A.Ş.’ne tahsis edilmiştir.

Yine Fatih Ormanları’nın diğer bir bölümü mesire alanları olarak kullanılmak üzere 9 Aralık 2009 tarih 09900 yevmiye nolu Beyoğlu 51. Noterliğince yapılan sözleşme kapsamında A.K.C Petrol Ürünleri Limited Şirketi’ne tahsis edilmiştir.

Yine bakanlık açıklamasında projemizin kuzeyden Fatih Ormanlarının bir parçası olan Park Orman’a komşu olmadığı beyanları gerçeği yansıtmamaktadır.

Grubumuzun hiçbir ticari faaliyetinde yasal çerçeve dışına çıkan uygulaması bulunmadığı gibi ayrıca ticari maksatla Orman Bakanlığı’nın adının da hiçbir mecrada kullanılmadığını açıkça kamuoyuna beyan ederiz.

Ancak, olumsuz yorumlara dayalı bakanlık açıklamalarının ne maksat taşıdığını anlayamadığımızı da belirtmek isteriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.