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Ağaoğlu'nun Maslak 1453 reklamına bakanlıktan yalanlama!

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ağaoğlu'nun 'Maslak 1453' projesinin Fatih Ormanı'nın dışında kaldığını açıkladı

02 Kasım 2012 15:05

Yüzlerce ağacın kesilmesine neden olacağı iddiasıyla gündemden inmeyen 'Maslak 1453' projesiyle ilgili Orman Su İşleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, Ağaoğlu Grubu’nun İstanbul’da yürüttüğü konut projesinin İstanbul Fatih Ormanı’nın dışında yer aldığını açıklarken, “ormanın kullanım haklarının grubun elinde bulundurulduğu” iddiasını da yalanladı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Söz konusu grup tarafından yapılacak olan inşaat projesi, Fatih Ormanı sınırları dışında yer almaktadır. Fatih Ormanı’ndan herhangi bir tahsis söz konusu değildir. Ayrıca projenin tanıtım filminin Bakanlığımız sorumluluk alanında yer alan Fatih Ormanı sınırları içinde çekilmesine dair Bakanlığımızdan alınmış bir müsaade de bulunmamaktadır” denildi.

Pojenin web sitesinde, “proje alanının kuzeyden Fatih Ormanı’na komşu olduğu ve ormanın kullanım haklarının grubun elinde bulundurulduğu” ifadelerine yer verildiği vurgulanan açıklamada, “Gerçeği yansıtmayan bu iddia, kamuoyunu ve vatandaşlarımızı yanıltmakta ve ayrıca Bakanlığımızın adı ticari maksat ile hukuksuz bir şekilde kullanılmaktadır. Bu tür yanlış beyanlara itibar edilmemesi hususu basının ve kamuoyunun bilgisine önemle sunulur.” ifadeleri yer aldı.

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