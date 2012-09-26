Ağaoğlu, Boğaz'da büyük bir arazi aldı

Ağaoğlu Şirketler Grubu, Ortaköy’de Boğaz Köprüsü'nün hemen yanında bulunan ve içerisinde Alarko Holding merkez binasının yer aldığı araziyi satın aldı. Ali Ağaoğlu, hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "milyon dolar olarak üçlü rakamlara satın aldık" ifadesini kullandı.

Alarko Holding'in o arazide kiracı olduğunu hatırlatan Ağaoğlu, "Biz araziyi eski bir Osmanlı ailesinden satın aldık. Arazinin içerisinde bir çok yapı var. Şimdilik aynı şekilde korumayı düşünüyoruz. ama ileride belki Alarko Holding'in merkez binasını belki otele dönüştürebiliriz" ifadesini kullandı.

"Biz parayı yastık altına değil toprak üstüne yatırıyoruz" diyen Ağaoğlu kısa bir süre önce de Yeniköy’deki Carlton arazisini satın almıştı. Ağaoğlu, Carlton arazisine otel yapacaklarını ancak şu an beklemede olduklarını söyledi.

Ağaoğlu’nun Alarko Holding’ten satın aldığı arazi Reina’nın karşısından Ulus’a kadar ilerleyen yamaçtaki 41.553 metrekarelik bölgeyi kapsıyor. Arazinin sahipleri İrem Onur ve Şifa Onur isimli şahıslardı.

'Yatak odamıza kadar girdi'

Ali Ağaoğlu, yaptıüı yazılı açıklamada ise, ''Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi çok değerli dostum İzzet Garih araziyi satın almamızdan sonra ‘Ağaoğlu araziyi alarak şirketimizin yatak odasına kadar girdi' şeklinde espri de yapmış. Sevgili Garih'in bu sözleri de söz konusu arazinin değerinin bir göstergesidir" ifadesini kullandı.