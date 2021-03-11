Agâh Özgüç seçti: İçinden Haydarpaşa Garı geçen 34 Yeşilçam filmi

T24 Kültür Sanat

Sinema eleştirmeni Agâh Özgüç; Alman mimarlar Otto Ritter ve Hellmuth Cuno'nun 1906'da yapımına başladığı ve 1908'de hizmete açılan tarihî Haydarpaşa Garı'nı, Türk sinemasında bir plato-mekân olarak ilk keşfeden yönetmenin Muhsin Ertuğrul olduğunu söyledi.

Özgüç, İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin üç ayda bir çıkan 'İST' isimli dergisi için kaleme aldığı yazıda; Muhsin Ertuğrul'un yönettiği, Nâzım Hikmet'in Mümtaz Osman takma adı ile senaryosunu yazdığı 1940 yapımı filmin adının 'Şehvet Kurbanı' oluğunu söyledi.

Özgüç, filmin vizyona girdiğinde seyirciye mendil parçalatan ağır melodramatik bir film denemesi olmaktan öteye geçemediğini, yine de seksen yıl öncesinin koşullarıyla görüntülenen Haydarpaşa sahnelerinin dikkat çekici olduğunu belirtti.



'Şehvet Kurbanı' film seti, 1940



'Şehvet Kurbanı' film seti, 1940

İç göçü, filmlerine konu eden Yeşilçam'da başrolü kimsenin Haydarpaşa Garı kadar hak etmediğini söylediği yazısının sonunda ise içinden Haydarpaşa Garı geçen 34 filmlik bir seçki paylaştı:

Şehvet Kurbanı (Yön: Muhsin Ertuğrul, 1940)

Sihirli Define (Yön: Semih Evin, 1950)

Aşk Istıraptır (Yön: Oğuz Özdeş, 1953)

Gurbet (Yön: Osman F. Seden, 1958)

Aşk Yarışı (Yön: Mehmet Dinler, 1962)

Bütün Suçumuz Sevmek (Yön: Ülkü Erakalın, 1963)

Gurbet Kuşları (Yön: Halit Refiğ, 1964)

Bitmeyen Yol (Yön: Duygu Sağıroğlu, 1965)

Sevmek Seni (Yön: Cengiz Tuncer, 1965)

Boğaziçi Şarkısı (Yön: Nejat Saydam, 1966)

Altın Çocuk Beyrut'ta (Yön: Ertem Göreç, 1967)

Kadın Asla Unutmaz (Yön: Orhan Aksoy, 1968)

Kınalı Yapıncak (Yön: Orhan Aksoy, 1969)

Cingöz Recai (Yön: Safa Önal, 1969)

Alın Yazısı (Yön: Orhan Aksoy, 1972)

Ankara Ekspresi (Yön: Ertem Göreç, 1973)

Gelin (Yön: Lütfi Ömer Akad, 1973)

Azap (Yön: Türkan Şoray, 1973)

Aç Gözünü Mehmet (Yön: Süreyya Duru, 1974)

Demiryol (Yön: Yavuz Özkan, 1979)

Yusuf ile Kenan (Yön: Ömer Kavur, 1979)

Çirkinler de Sever (Yön: Sinan Çetin, 1981)

At (Yön: Ali Özgentürk, 1981)

Yosma (Yön: Orhan Elmas, 1984)

Bir Kırık Bebek (Yön: Nisan Akman, 1987)

Camdan Kalp (Yön: Fehmi Yaşar, 1990)

Ağrı'ya Dönüş (Yön: Tunca Yönder, 1993)

Yalancı (Yön: Osman Sınav, 1993)

Eşkıya (Yön: Yavuz Turgul, 1996)

Mektup (Yön: Ali Özgentürk, 1996)

Kaç Para Kaç (Yön: Reha Erdem, 1998)

Cumhuriyet (Yön: Ziya Öztan, 1998)

Devrim Arabaları (Yön: Tolga Örnek, 2008)

Gecenin Kanatları (Yön: Serdar Akar, 2009)

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