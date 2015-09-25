T24 LogoT24 Logo
Çevre

Ağaçların küresel ısınmaya duyarlılığı azaldı

7 ağaç türünü inceleyen araştırmacılar, 30 yıl öncesine göre ağaçların ortalama 13 gün daha erken filizlendiğini tespit etti

25 Eylül 2015 10:40

Ağaçların küresel ısınmaya karşı duyarlılığı azaldı. 30 yıl öncesine kadar 13 gün erken filizleniyorlar. Ormanların karbon emilimi giderek yavaşlıyor.

Uluslararası bir grup araştırmacının Nature dergisinde yayınlanan çalışmasına göre, fosil yakıtların kullanımı sonucu atmosfere salınan karbondioksiti emen ağaçlar, iklim değişikliğine daha fazla uyum göstermiyor. Bu da, sera etkisi yaparak küresel ısınmaya yol açan karbondioksitin ormanlarda absorbe edildiği sürenin uzamayacağı anlamına geliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Danimarka’dan Bosna’ya uzanan bir alandaki 1,245 ormanlık arazide kayın, huş ve at kestanesi gibi sık rastlanan 7 ağaç türünü inceleyen araştırmacılar, 30 yıl öncesine göre ağaçların ortalama 13 gün daha erken filizlendiğini tespit etti.

 

Dona karşı savunma

 

Ancak bu değişimin hızla yavaşlayan bir ivme izlediği anlaşıldı. Pekin Üniversitesi’nden Yongşuo Fu, “Ağaçların sıcaklığa karşı duyarlılığı azaldığı için ormanların karbon emilimi giderek yavaşlıyor” dedi.

Kışların giderek ısındığına dikkat çeken araştırmacılar, filizlenmeden önce soğuk havaların geçmesini bekleyen ağaçların don riskine karşı kendilerini korumak için daha erken filizlenmediğini söylüyor.

ETİKETLER

ormanavrupaküresel ısınmahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24