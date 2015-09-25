Ağaçların küresel ısınmaya duyarlılığı azaldı

Ağaçların küresel ısınmaya karşı duyarlılığı azaldı. 30 yıl öncesine kadar 13 gün erken filizleniyorlar. Ormanların karbon emilimi giderek yavaşlıyor.

Uluslararası bir grup araştırmacının Nature dergisinde yayınlanan çalışmasına göre, fosil yakıtların kullanımı sonucu atmosfere salınan karbondioksiti emen ağaçlar, iklim değişikliğine daha fazla uyum göstermiyor. Bu da, sera etkisi yaparak küresel ısınmaya yol açan karbondioksitin ormanlarda absorbe edildiği sürenin uzamayacağı anlamına geliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Danimarka’dan Bosna’ya uzanan bir alandaki 1,245 ormanlık arazide kayın, huş ve at kestanesi gibi sık rastlanan 7 ağaç türünü inceleyen araştırmacılar, 30 yıl öncesine göre ağaçların ortalama 13 gün daha erken filizlendiğini tespit etti.

Dona karşı savunma

Ancak bu değişimin hızla yavaşlayan bir ivme izlediği anlaşıldı. Pekin Üniversitesi’nden Yongşuo Fu, “Ağaçların sıcaklığa karşı duyarlılığı azaldığı için ormanların karbon emilimi giderek yavaşlıyor” dedi.

Kışların giderek ısındığına dikkat çeken araştırmacılar, filizlenmeden önce soğuk havaların geçmesini bekleyen ağaçların don riskine karşı kendilerini korumak için daha erken filizlenmediğini söylüyor.