'Ağaçları kesmeyin başımıza taş yağacak'



Köylülerin "Ağaç keserseniz başımıza taş yağar" dediği Yasak Orman'dan ağaç kesilmesine neden olacak yüksek gerilim hattına mahkeme vize vermedi.

Artvin’in Sümbüllü Köyü’nde bulunan ve bölgede yaşayanların ‘lanetli’ olduğuna inandığı Yasak Orman’dan, HES projesi kapsamında 2 bin ağacın kesilerek yüksek gerilim hattı çekilmesi projesine mahkeme vize vermedi. Yasak Orman’ın laneti inanışının altında heyelan tehlikesi yatıyor. Yasak Orman’ın ağaçları ‘Kırmızı Tepe’ denilen bölgeden düşen kayaları tutarak kaya heyelanını engelliyor. Efsaneye göre Yasak Orman’da bulunan ağaçlar yaklaşık 700 yıl önce köy halkı tarafından kesilince bölgede oluşan kaya heyelanı sonucunda ormanın yamacında kurulan Sümbüllü Köyü’ndeki evlerin bir kısmı yıkıldı. Heyelandan sonra bölgeyi ağaçlandıran Sümbüllü halkı, ormandan ağaç kesilmesini yasaklayarak bölgeye Yasak Orman ismini verdi. Sümbüllü Köyü’nü kaya heyelanından koruduğu için köy halkı tarafından adeta kutsal sayılan Yasak Orman’ın lanetli olduğu inancı da nesilden nesle aktarıldı.

İdris Emen'in radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, Yasak Orman’da ağaç kesimi bölgede yapılacak HES projesi ile yeniden gündeme geldi. HES kapsamında Artvin’in Borçka Barajı’nda üretilen elektriğin Artvin’in Yusufeli ilçesine taşınması için TEİAŞ Genel Müdürlüğü, Borçka-Yusufeli arasında iki yüksek gerilim hattının kurulması için 2004 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan ÇED olumlu kararı aldı. TEİAŞ Genel Müdürlüğü proje kapsamında 2008 yılında Borçka- Yusufeli arasında 380 KV’lik bir yüksek gerilim hattı kurdu. Projenin ikinci aşamasında ise 154 KV’lik yüksek gerilim hattının tamamlanması için Artvin’in Sümbüllü Köyü sınırında bulunan Yasak Orman’dan 450 metrekarelik alanda iki bin ağacın kesilmesi gerekiyordu. Karar Sümbüllü Köyü sakinlerini ayağa kaldırdı.

Köy halkı, ÇED olumlu kararına itiraz ederek projenin iptali için Rize İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, yapılacak ağaç kesiminin kaya heyelanına neden olacağını savunarak projeyi iptal etti. İnanışa göre mahkeme bu kararı ile köyü Yasak Orman’ın lanetinden de korumuş oldu. Avukat Bedrettin Kalın “Mahkeme verdiği kararla ilk defa HES’lerin devamı olan elektrik hatları ÇED raporunun hukuki olmadığına karar verdi’’ dedi.