AğaçKesmeMetroYap

Ankara'da ODTÜ ormanının bir bölümünden geçmesi plânlanan ve 200 ağacın yok edilmesini öngören, Anadolu Bulvar-Konya Yolu arasındaki bağlantı yolu projesi 100. Yıl Mahallesi'nden başladı.



Yol yapımına karşı yürütülen protestolar sürerken Ankara Büyükşehir Belediyesi plânı daha önce onaylanan çalışmanın Başkent trafiğini rahatlatacak” olduğunu söylüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise twitter hesabından "Niye karşı çıkarlar? Anlayan beri gelsin" diyor.

bianet.org'da yer alan habere göre, Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu ve Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı Necati Uyar projenin trafik sorunu geçici olarak erteleyeceğini belirterek kalıcı çözüm olarak metroyu gösteriyor.

Bozoğlu: Ağaçları kesmek zorunda kalacaklar

Bozoğlu yeni yollar yapmanın trafik sorununu çözmeyeceğini belirtirken, yapılması gerekenin raylı taşıma sistemi olduğunu vurguluyor:

"20 yıldır metroyu bitiremediler, sonunda Ulaştırma Bakanlığı'na devrettiler. Ankara büyüyor, özellikle Eskişehir yolunda nüfus yoğunlaşıyor, rezidanslar, AVM'ler yapılıyor.

"Buradaki trafik sorununu çözmek için yol genişletme ya da yeni yol açma çalışmaları yapıyorlar. Bunun sonu yok. Halk sağlığı ve kamu yararı gözetilerek yapılması gereken şey Ankara'nın tamamının raylı taşıma sistemiyle donanması. Bu yapılmadıkça bugün ODTÜ'nün yanından yarın da Hacettepe'nin göbeğinden geçer bu yollar."

"Kızılay'dan Eskişehir yolu üzerine yapılacak metro, trafik yoğunluğunu ciddi anlamda azaltılacak. Bunun yanında Konya yolundan Gölbaşı'na doğru da metro yapabilirler.

Bozoğlu, ODTÜ Ormanı'nın sit alanı olduğunu vurguluyor. Belediyenin ağaç kıyımı yapmayacağı yönündeki açıklamalarına rağmen bu proje ile ağaç kesimi yapmak zorunda kalacaklarına ve doğaya zarar vereceklerine işaret ediyor.

Uyar: Yol neden şimdi yapılmak isteniyor?

Uyar da yeni yolların trafik sıkışıklığına çözüm olmayacağını söylüyor, sıkışıklığın nedeni olarak metronun olmamasını gösteriyor. 20 yıldır süren metro çalışması tamamlandığında trafikteki somut sonuçlarının ortaya çıkacağını belirten Uyar, yolun neden şidmi yapılmaya başlandığını sorguluyor.



“Gökçek idaresindeki belediye şimdiye dek yol yapımına girişmedi, metroyu da yapmıyordu. Metro sonuç aşamasına geldi, yola ihtiyaç olmadığı ortaya çıkacakken yolu açmaya çalışıyor. Yanlış yapıyor.

“Şimdi yapılacak yol, ODTÜ Ormanı'nın sınırından geçecek. Ancak bir de ODTÜ içinden geçirilmek istenen yol var, ki buna karşı olduğumuzu hep söyledik. Daha sonra bu yolların bağlanması istenecek, ODTÜ zarar görecek ve ODTÜ’nün parçalanmasına neden olacak.

“Belediye imar uygulaması da yapmak istiyor. Eskiden beri ODTÜ'ye ait ola Eymir Gölü'nü almak gibi talepleri de var. Yol çalışmalarının arka planında ODTÜ’ye ilişkin planlar olduğunu düşünüyorum. Belediyenin ulaşım sorununa çözümdense ODTÜ’nün bir parçasına el koyma gibi bir hesabı var gibi görünüyor.”

#direnODTÜormanı

Yola karşı protestolar ise twitter’da #direnODTÜormanı ve #AğaçKesmeMetroYap etiketleriyle duyuruldu. ODTÜ Mezunları Derneği, ODTÜ’lü öğrenciler, Anıtpark ve 100. Yıl Forumu’nun da aralarında olduğu kişiler 19 Ağustos’ta Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Genel Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Eylem, ODTÜ Ormanı’nda kesilmesi planlandığı öne sürülen ve üzerlerine K harfi yazan ağaçlara kırmızı kurdele bağlanmasıyla sonlandı.

Eylemler, 25 Ağustos’ta ODTÜ Ormanı girişinde yapılacak “Çadırını Al, Ormanı-Mahalleni Savun” etkinliğiyle devam edecek.

Etkinlik için 25 Ağustos Pazar günü saat 14.00’te ise 100. Yıl pazarında buluşulacak. Eylemin sosyal medyadaki çağrısında “Anayasanın 56. maddesi, çevrenin savunması devletin ve vatandaşın görevidir der. Biz de anayasal görevimizi yerine getiriyoruz” ifadesi yer alıyor.