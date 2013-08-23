Melih Gökçek, Twitter'dan profesör ve eşini hedef gösterdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ODTÜ'den geçmesi planlanan otoban projesine tepki gösterenlere dair Twitter'da “ODTÜ’de sırf ideolojik nedenlerle bu hizmeti engellemeye çalışanlar var” dedi. “Bazı kışkırtıcılar insanları tahrik ediyor” diyen Gökçek, Çiğdem ve 100. Yıl Mahalleleri adına Anakent Belediyesi ile görüşmeler yürüten Ali Gökmen ve eşi İnci Gökmen’i hedef göstererek, “Bize yapılan ihbarlara göre bu kışkırtıcılığı ODTÜ’de kimya bölümündeki Prof. Ali Gökmen ve eşi yapmaktadır. Bu çiftin evleri Şirindere’de olması işin bahanesidir. Gerekçe olarak oradan geçecek trafiğin gürültüsünden rahatsız olmalarıdır" ifadesini kullandı.

yesilgazete.org'da yayınlanan habere göre,Gökçek, ODTÜ Ormanı’ndan geçecek 40 metre genişliğinde ve 8 şeritli otoban projesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Gökçek, ormanın içinden geçecek yolun 4 kilometre olacağını belirtirken 2 kilometrelik bölümünün 1 buçuk aya kadar biteceği bilgisini verdi. Projeye ilişkin, “200 metre uzunluğunda viyadük, 500 metre uzunluğunda 30 metre yüksekliğinde toprakerme duvar, 150 metre ardgerme köprü yapılıyor” diyen Gökçek, “ODTÜ kısmında ise (2 km) 150 metre viyadük ve U altgeçit yapılacak. Ayrıca 200 civarında ağaç taşınacak” ifadelerini paylaştı.

‘Bazı kışkırtıcılar tahrik ediyor’

Gökçek, bu açıklamarının ardından ODTÜ Ormanı’ndan geçecek yola ilişkin ağaç kıyımı yapılacağı belirtilerek düzenlenen protesto gösterilerine de yanıt verdi. Gökçek, “ODTÜ’de sırf ideolojik nedenlerle bu hizmeti engellemeye çalışanlar var” dedi. “Bazı kışkırtıcılar insanları tahrik ediyor” diyen Gökçek, Çiğdem ve 100. Yıl Mahalleleri adına Anakent Belediyesi ile görüşmeler yürüten Ali Gökmen ve eşi İnci Gökmen’i hedef gösterdi. Gökçek, “Bize yapılan ihbarlara göre bu kışkırtıcılığı ODTÜ’de kimya bölümündeki Prof. Ali Gökmen ve eşi yapmaktadır. Bu çiftin evleri Şirindere’de olması işin bahanesidir. Gerekçe olarak oradan geçecek trafiğin gürültüsünden rahatsız olmalarıdır. Buna karşılık bu durumdan rahatsız çevre halkı da bir an önce bu bulvarın bitirilmesini istemektedir. Çünkü bulvar bitince hem trafik rahatlayacak hem de oradaki evlerin değeri artacaktır” dedi.

Gökçek “Burada olay çıkması halinde” diyerek başladığı sözlerini, “Olayları kışkırtmaya çalışan kişilerden şikayetçi olacağız kuşkusuzdur. Ayrıca olabilecek menfi bir olaydan kışkırtıcılar direkt sorumludur” ifadeleriyle sonlandırdı.