Ağaç kesimine kaşı çıkanlar hakkında hapis cezası istendi!

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Kurşunlu köyündeki feldspat madenine yol açmak için yapılan ağaç kesimini durduran 4 çevreci hakkında, 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çiftçi Bülent Özüren, Kurşunlu köyüne yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Killitepe mevkisindeki özel bir maden şirketi tarafından işletilecek feldspat madeni ve madene ulaşan yol için ağaç kesilecek olması nedeniyle, geçen 26 Ekim’de açlık grevine başladı.

11’inci gün fenalaşıp Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve tedavisi yapılıp taburcu edilen Özüren, 17 Kasım’da açlık grevini sonlandırdı. Hürriyet'ten Burak Gezen'in habeine göre, madenin işletmeye açılmasını istemeyen Kurşunlu Köyü Muhtarı Muharrem Gürel (46), köyde yaşayan arkeolog Kağan Baraş (31) ve mimar Ayşe Nihan Kuzucu (33) ile köylüler de çadır kurarak eyleme destek vermişlerdi. Maden şirketinin Çanakkale Bölge Müdürü Utkan Eriş Pulcu’nun şikâyeti üzerine soruşturma başlatan savcılık, Özüren, Gürel, Baraş ve Kuzucu hakkında, ‘iş ve çalışma hürriyetinin ihlali’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Yargılanmalarına bu ay başlanacak olan sanıklardan Özüren, hukuka aykırı bir şey yapmadıklarını belirtip, “Adalete saygımız var. Madenci, attığı iftiranın bedelini mahkemede ödeyecek. Sadece köylü olarak yanı başımızda yapılan kesimin ne olduğunu öğrenmeye gittik. Kimseye zor ve şiddet kullanmadık” dedi.