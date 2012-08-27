Ağaç keserken arkadaşının kafasını kopardı!

Mezarlıklar Müdürlüğü'nde şirket elemanı olarak çalışan Yücel Tavus, hızar makinesiyle ağaç budarken yanlışlıkla arkadaşının kafasını gövdeden ayıracak biçimde keserek ölümüne neden oldu.

Jandarmaya ifade veren çalışanlar kazayı görmediklerini bağırma sesine gittiklerinde Sadık Türkel'i kanlar içinde yerde yatarken bulduklarını söyledi.

Hakan Çelikbaş'ın Radikal'deki haberine göre, Samsun'da merkez İlkadım Belediyesi'ne bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü'nde şirket elemanı olarak görev yapan 35 yaşındaki Yücel Tavus, tırpan halinde kullanılan hızar makinesiyle mezarlıktaki ağaçları budarken kazayla beraber çalıştığı 44 yaşındaki Sadık Türkel'in kafasını gövdeden ayırarak ölümüne neden oldu.

Olay, bugün İlkadım İlçesi Ahulu Mahallesi Mezarlığı'nda meydana geldi. Yücel Tavus, Sadık Türkel ve 6 kişi, ağaç ve otları budamak için Ahulu Mezarlığı'na gitti. Tavus, hızar makinasıyla ağaçları ve otları budarken, ekip arkadaşı Sadık Türkel, kesilen ağaç dalları ve otları tırmıkla toplamaya başladı. Yücel Tavus ağaç dallarını budadığı sırada bir anlık dalgınlık sonucu hızar makinasıyla arkadaşı Sadık Türkel'in kafasını gövdeden ayırdı. Kanlar içinde yere düşen Türkel öldü. Olay, jandarmaya bildirildi. Jandarmaya ifade veren çalışanlar kazayı görmediklerini bağırma sesine gittiklerinde Sadık Türkel'i kanlar içinde yerde yatarken bulduklarını söyledi. Jandarma, gözaltına aldığı Yücel Tavus'u sorgulamaya başladı. Olayı görmediğini söyleyen Tavus jandarmanın çapraz sorgusu sonrası suçunu kabul ederek arkadaşının boğazını çalıştığı sırada kazayla kestiğini itiraf etti. Gözaltına alınan zanlıyla ilgili soruşturma başlatıldı.