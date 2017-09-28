Ağabeyini kalbinden bıçaklayıp öldürdü

MUDANYA (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın Mudanya İlçesi\'nde kardeşi 40 yaşındaki R.T. tarafından kalbinden bıçaklanan 45 yaşındaki Kenan Tuna yaşamını yitirdi.

Mudanya İlçesi İpar Caddesi\'nde bugün saat 00.45 sıralarında yoldan geçen çevre sakinleri, yerde kanlar içerisinde yatan Kenan Tuna ile karşılaşınca, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Mudanya Delet Hastanesi\'ne kaldırılan Tuna, aşırı kan kaybı nedeniyle doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Kenan Tuna\'yı kardeşi R.T.’nin bıçakladığını belirledi. R.T., polisin eve yaptığı baskınla gözaltına alınırken, yapılan aramada, suç aleti bıçak da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından R.T., adliyeye sevk edildi.

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